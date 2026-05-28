高鈞賢率「星BA」推出隊歌《Together we play》　隊員熱血大合唱

由高鈞賢任隊長、隊員包括：莊思敏（Jacquelin）、關楚耀、彭迪安（Eddie）、黎澤恩（Ronny）、譚傑明（MJ）、唐嘉麟（KT）、陳柏曦、陳偉洪（大雄）、呂熙、李興華、江梓瑋（Billy）和陶大衛（筷子基）組成的香港明星籃球隊「星BA」，早前（4月19日）在佛山巿順德樂萃谷參與《星BA籃球邀請賽》時，已率先在球場演繹由內地製作人李毅杰作曲及填詞的隊歌《Together we play》，成功炒熱氣氛。該首歌已於5月26日正式派台，有份參與《Together we play》錄音的高鈞賢、莊思敏、彭迪安、KT唐嘉麟、陳柏曦、陳偉洪、呂熙、李興華、江梓瑋和陶大衛，特別高興。

（左起）江梓瑋、李興華、高鈞賢、莊思敏、陳柏曦、彭迪安和陶大衛早前齊集為《Together we play》錄音。（公關提供）

高鈞賢爆囡囡聽到興奮搖擺好捧場

向來熱愛籃球運動的高鈞賢，曾為打波雙腳都試過受傷，所以當初收到《Together we play》的demo時，心情特別激動，「我對籃球嘅熱愛同熱情，一直都冇改變，但係我真係冇諗過自己隊波可以擁有自己嘅主題曲，為咗呢首歌我哋製作團隊同埋全隊都付出咗好多心血。」講到跟隊友為新歌錄音，高鈞賢大讚氣氛相當好，「我哋真係好齊心完成咗呢段咁熱血沸騰嘅事，真係覺得好青春，雖然依家大家都唔係咁青春，但係大家都有呢份熱誠，呢種感覺我有好多年冇感受過。」高鈞賢最開心歌曲連還未足一歲半的囡囡高子琳（Liona）都非常「欣賞」，「呢首歌對我嚟講仲有特別嘅意義，我個女都好鍾意唱歌，又好鍾意打波，佢每次聽到呢首歌都會好興奮喺度搖，希望每個聽到《Together we play》嘅朋友，都可以好似我個女咁，感受到我哋嘅活力同埋團隊精神啦！」

高鈞賢。（公關提供）

莊思敏自認唱歌非強項

莊思敏認為「星BA」隊員各有各忙，能一起錄歌機會不容易，「球隊平時要集合一班藝人去打波，已經係好難得，今次再熱血啲係大家真係願意花時間去為球隊錄一隻歌。」非歌手出身的莊思敏，坦言錄音過程很新鮮，「唱歌絕對唔係我強項，今次走入去錄音室雖然好緊張，但係幕前幕後嘅工作人員都畀咗好大嘅信心我，亦都畀咗好多幫助我，而今次係首合唱歌，所以錄起上嚟算比較輕鬆。」莊思敏又認為《Together we play》好能夠反映隊員的精神，「成件事就係一班志同道合嘅藝人朋友，大家平時都忙未必有咁多時間相處，今次藉着籃球呢個運動，可以多咗時間喺埋一齊，亦藉着呢首歌令我哋球隊更加熱血，支持我哋嘅fans都可以有首歌畀佢哋一齊參與，大家一齊大合唱，係件好開心嘅事，希望我哋『星BA』將來去更多唔同嘅地方打球，多啲地方嘅人會聽到呢首歌，甚至乎嚟現場睇我哋打波嘅朋友仔，都識得唱呢首歌。」

莊思敏。（公關提供）

彭迪安內地錄音重拾男團EO2感覺

彭迪安早前在內地為《Together we play》錄音，氣氛相當好，而且重拾當年男團EO2的感覺，「其實真係好少機會喺內地錄音，今次個錄音室好大，兼且有好多藝人朋友一齊錄，真係好耐冇試過一班人咁錄歌，我仲係組合EO2時就多呢啲機會，但今次比起喺E02時更加多人，所以氣氛真係好好，自己未必係打籃球好叻，但係好似上次喺佛山打波，有《Together we play》呢首歌現場氣氛特別好，玩得特別開心。」KT唐嘉麟開心有份參與「星BA」之餘，仲有機會大家一齊唱球隊主題曲《Together we play》，「雖然我就唔識唱歌，所以我就發揮我嘅創作能力，加咗段Rap上去，希望大家會鍾意啦！」而陳柏曦好開心《Together we play》正式派台，「我開心有份參與，呢首係歌好熱血同充滿正能量，希望大家會鍾意啦！」

彭迪安。（公關提供）

呂熙重拾籃球夢

陳偉洪高興有份參與這首熱血作品，「作為一支球隊，每次出場有首歌係成件事會好有型，同埋亦都可以帶動到現場氣氛。」呂熙最初聽到《Together we play》，有種《男兒當入樽》的青春感覺，令本來因年紀和工作放棄了籃球的他，再重拾籃球夢，「依家練波時我有播住首歌，熱血嘅程度對我自己練波都有幫助。」李興華參與「星BA」再撻着放棄了5、6年的籃球火，「希望可以激勵到更加多年輕嘅朋友，可以參與多啲運動。」江梓瑋聽到這首歌想起很多初入行時回憶，「當時我同隊長高鈞賢天氣好熱都會照打球，仲會打足7日，兼且會同不同人去鬥波，keep住磨練我哋嘅技術，呢首歌畀到我好多回憶同感覺。」陶大衛最開心今次有機會跟一班前輩合作，「今次同隊長高鈞賢、莊思敏等一班演藝圈嘅前輩合作，作為後輩我真係獲益良多，可以跟一班前輩學習，一齊成長。」