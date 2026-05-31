譚玉瑛率兒童節目主持ReU　認鬧人說話難聽阻麥包結婚：係咪癲㗎

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，今（31日）晚播出最新一集，嘉賓是曾紅極一時的兒童節目《閃電傳真機》5位主持譚玉瑛（阿譚）、黎芷珊（芷珊姐姐）、梁詠琳、黃智賢（Ben)及麥長青（麥包），接受主持人區永權訪問。阿譚在節目分享做兒童節目難忘事之外，還揭秘與周星馳（星爺）有關的都市傳聞、麥包則憶起媽媽時不禁感動到眼濕濕。

兒童節目《閃電傳真機》5位主持譚玉瑛（阿譚）、黎芷珊（芷珊姐姐）、梁詠琳、黃智賢（Ben)及麥長青（麥包）再重聚。

兒童節目《閃電傳真機》5位主持譚玉瑛（阿譚）、黎芷珊（芷珊姐姐）、梁詠琳、黃智賢（Ben)及麥長青（麥包）再重聚。

黃智賢大爆：「邊個冇畀譚玉瑛鬧過㗎？」

作為香港最具代表性兒童節目主持人，阿譚原來幕前幕後大不同，Ben大爆：「邊個冇畀譚玉瑛鬧過㗎？」阿譚不否認，更坦承曾對他人講一些難聽說話：「不如你返屋企瞓一陣喇」、「瞓醒就唔使返喇」、「你根本冇眼光」，她承認自己會酒後吐真言。而領教過阿譚酒後大變身的麥包，回憶起當年告知阿譚要結婚一事，被阿譚大聲斥喝的畫面至今仍難以忘記：「你係咪癲㗎，係咪想害人？」、「你害死人憑咩結婚」，私底下個性相當直率。

譚玉瑛曾阻麥包結婚。

譚玉瑛親證星爺冇欺負小演員

節目還有一Part精彩位莫過於「本尊Fact Check」環節，阿譚親證舊拍檔星爺沒有欺負小演員：「佢都費事騷人，點蝦你啫？」雖則星爺沒有欺負小朋友，但阿譚卻大爆星爺有欺負同行拍檔，到底是誰呢？就要留意節目！

譚玉瑛親證星爺冇欺負小演員。

麥長青冇錢買西裝見人 眼濕濕憶媽媽一個舉動圓夢超感動

節目另一爆點位就是當麥包回憶年輕時參加《1987超級新星競選準決賽》，入選後製作組吩咐要準備一套西裝示人，於是媽媽的一個舉動成全了麥包夢想，講起這段往事他忍不住眼濕濕，連區永權都大為感動聽到眼濕濕。

《怪家庭》單元嘅麥包。

麥包講起媽媽眼濕濕。

麥包講起媽媽眼濕濕。

《閃電傳真機》曾奪高收視獲六叔邀請到別墅飲茶

《閃電傳真機》在90年代紅極一時，芷珊姐姐亦在節目透露曾有一次因高收視，獲得邵逸夫（六叔）稱讚，眾人更去對方別墅豪宅飲下午茶。節目還加插了5位當年主持《閃電傳真機》經典畫面，昔日主持朱茵、《430穿梭機》主持張國強分享兒童節目的難忘事。

滿滿回憶。

朱茵、張國強分享難忘事。