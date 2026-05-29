何猷君奚夢瑤官宣6.1法國大婚　豪華伴手禮曝光：承諾如約而至

「賭王何鴻燊四房兒子」何猷君（Mario）與國際超模奚夢瑤（Ming），終於要迎來屬於他們的遲到世紀婚禮了！據新浪娛樂獨家消息證實，2019年領證結婚、如今已湊成一個「好」字的金童玉女——奚夢瑤與何猷君即將於6月1日正式補辦他們的世紀大婚，之後兩人預計將於今年9月，回到澳門補辦盛大的答謝禮。



新浪娛樂獨家消息證實何猷君與奚夢瑤將在法國舉辦婚禮。（微博圖片）

婚禮伴手禮甜度超標！「M&M」專屬縮寫卡片曝光

奚夢瑤與何猷君即將於6月1日在浪漫之都法國正式補辦他們的世紀大婚，主題為「承諾如約而至」。隨著大婚日期逼近，兩人的婚禮伴手禮亦隨之在網絡上曝光，這份精緻的禮盒處處透露著設計巧思與豪門品味。

何猷君和奚夢瑤還會在9月回到澳門補辦盛大的答謝禮。（微博圖片）

禮盒上印有兩人英文名字縮寫組成的專屬Logo 「M&M」（Mario & Ming），象徵兩人心心相印。伴手禮的禮單上用溫柔的字句寫道：「謝謝你為我們的故事而駐足，願和你分享此刻。」這份大方又甜蜜的分享，瞬間讓全網感受到了這對夫妻滿滿的幸福感。

禮盒上印有兩人英文名字縮寫組成的專屬Logo 「M&M」（Mario & Ming），象徵兩人心心相印。（微博圖片）

禮盒內有法國訂製香水香氛蠟燭及米芝蓮喜餅等，最可愛的是還有穿上禮服的瑪利奧同碧琪公主。（微博圖片）

伴手禮的禮單上用溫柔的字句寫道：「謝謝你為我們的故事而駐足，願和你分享此刻」。（微博圖片）

回顧九年長跑路：從超模跨界豪門到湊成「好」字

事實上，這場婚禮雖然遲到了幾年，但兩人的愛情故事早已成為一甲子的佳話。翻開他們的戀情進化史，每一步都走得轟轟烈烈。

2017年兩人被路人目擊在澳門、日本等地親密同遊，這段「超模與豪門學霸」的跨界緋聞首度引發全網瘋傳。

2018年首度以情侶姿態合體錄製戀愛綜藝《愛的時差》，在鏡頭前公開放閃。

2018年何猷君奚夢瑤參加戀愛綜藝《愛的時差》。（節目截圖）

2019年5月何猷君在上海包下商場，精心策劃了一場轟動全網的土豪式求婚，兩人現場甜蜜擁吻。7月：雙方在社群平台大曬結婚照，官宣正式領證結婚。10月：奚夢瑤順利誕下長子，為何家迎來第五代長孫，取名何廣燊（Ronaldo）。

2019年5月何猷君在上海精心策劃了一場轟動全網的求婚，兩人現場甜蜜擁吻。（微博圖片）

2019年7月何猷君奚夢瑤官宣正式領證結婚。（微博圖片）

同年10月奚夢瑤順利誕下長子，取名何廣燊（Ronaldo）。（微博圖片）

2020年夫妻倆再度合體，攜手錄製明星夫妻真人秀《幸福三重奏》，展現私下接地氣的豪門生活。

2020年何猷君同奚夢瑤參加夫妻真人秀《幸福三重奏》。（節目影片截圖）

2021年5月母親節當天奚夢瑤宣布懷上二胎；同年11月，她平安生下寶貝女兒Romee，成功為夫家湊成一個「好」字。

2021年5月母親節當天奚夢瑤宣布懷上二胎。（微博圖片）

2023年何猷君奚夢瑤兩人參與綜藝《愛的修學旅行》，感情依舊如膠似漆。

2023年何猷君奚夢瑤兩人參與綜藝《愛的修學旅行》，何猷君就聲稱一定要辦婚禮。（節目截圖）

從2017年的初次邂逅，到2019年領證並晉升人父人母，奚夢瑤與何猷君雖然早已過著幸福的婚姻生活，卻一直欠缺一個正式的婚禮儀式。

從2017年的初次邂逅到如今2026年舉辦婚禮，何猷君與奚夢瑤已經一同走過9年。（微博圖片）

如今來到2026年，兩人已經結婚七年、育有一雙可愛的兒女，終於要在國際舞台上正式披上婚紗與西裝。這次補辦婚禮，不僅彌補了當年的遺憾，更完美呼應了「承諾如約而至」的主題。大批粉絲與網民已紛紛湧入留言區，祝福這對神仙眷侶白頭偕老、新婚快樂！