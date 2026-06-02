靈魂擺渡‧ 十年劇情｜追劇日曆/更新時間+演員角色簡介

《靈魂擺渡·十年》陸劇又名《靈魂擺渡5》。有小吉祥天作為編劇，巨興茂為執導，由於毅、劉智揚、肖茵領銜主演的一套以奇幻驚悚懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《靈魂擺渡·十年》（靈魂擺渡官微@Weibo）

《靈魂擺渡·十年》電視劇情大綱

幻海市內，夏冬青（劉智揚 饰）與婭（肖茵 饰）共同打理一間隨晝夜轉換面貌的444號便利店，並與一名外貌酷似失蹤已久的趙吏（於毅 饰）、自稱「守夜人」的神秘男子結成全新搭檔，合力守護人界與靈界之間的脆弱平衡。三人組在看似尋常的日常裡，接連化解多起潛伏於城市角落的詭異事件，於平凡生活中默默維繫着陰陽兩界的安寧。

然而，一場突如其來的意外徹底打破了這份平靜……當赤紅色的月亮高懸夜空之際，眾人合力誅滅隱藏於背後的陰謀，終於回歸現實軌道。幻海市重拾往日的寧靜，444號便利店如常營業，只是無人察覺，青石板路的縫隙之間，新的異聞已悄然滋生。

於毅（左起）、肖茵、劉智揚（靈魂擺渡官微@Weibo）

《靈魂擺渡·十年》播出更新時間｜最新追劇日曆

《靈魂擺渡·十年》電視劇幾時播?《靈魂擺渡·十年》於6月2日18:00播放，一共有24集，由愛奇藝，奇異果TV播放。

《靈魂擺渡·十年》演員

於毅 饰 趙恆之/趙吏

於毅 饰 趙恆之/趙吏（靈魂擺渡官微@Weibo）

劉智揚 饰 夏冬青

劉智揚 饰 夏冬青（靈魂擺渡官微@Weibo）

肖茵 饰 婭