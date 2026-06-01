李君妍效力無綫16年宣布離巢：一個地方已不能令你繼續再成長

無綫藝人李君妍，今日（1日）發文宣布離開效力16年的無綫，她表示：「ByeBye 5月 ByeBye TVB👋🏼👋🏼👋🏼」她貼出在門外道別的照片，以及多年來儲起參與過的劇集貼紙，坦言在TVB這段時間是一段很長的旅程：「從當初剛剛畢業咩都唔識，到一路喺呢度成長、接觸唔同嘅人去過唔同地方，每一次嘅工作我充滿挑戰，多謝舊公司多謝每位舊同事💖，不過當一個地方已經不能令到你繼續再成長，就係時候要轉變了。」這幾年間她不斷進修，追求不同成功感，預告之後會往健身教練及香薰治療師行業發展，希望能更深入與人交流以及幫助他人：「希望未來嘅日子更加豐盛幸福，感謝大家一路以嚟嘅支持和理解💖🫶🏻」

無綫藝人李君妍，今日（1日）發文宣布離開效力16年的無綫，她表示：「ByeBye 5月 ByeBye TVB」。（IG@ lolaaurora）

李君妍貼出員工證，又透露：「多謝舊公司多謝每位舊同事，不過當一個地方已經不能令到你繼續再成長，就係時候要轉變了。」（IG@ lolaaurora）

李君妍表示：「當年參加藝員訓練班面試嘅貼紙同埋簽約當日嘅訪客貼紙 仲保存得好好」（IG@ lolaaurora）

李君妍曾參與的劇集貼紙，她都一一儲起。（IG@ lolaaurora）

李君妍曾參與的劇集貼紙，她都一一儲起。（IG@ lolaaurora）

李君妍近年積極裝備自己，其中一個新發展是做健身教練。（IG@ lolaaurora）

李君妍亦是香薰治療師。（IG@ lolaaurora）

李君妍創立了自己公司。（IG@ lolaaurora）

李君妍：「能夠更深入同人交流、幫助他人嘅領域。希望未來嘅日子更加豐盛幸福，感謝大家一路以嚟嘅支持和理解」（IG@ lolaaurora）

打女入行曾跟楊盼盼習武 劇集中飾演「港版蘿拉」

李君妍是TVB少數的打女，2009畢業於第24期無綫電視藝員訓練班，至2011年因TVB內部招募武打演員，有武術根底的她一邊參與武術選秀節目《功夫新星》，一邊跟李嘉、楊盼盼等習武。入行以來，李君妍大多演警察、護士、收銀員及學生等閒角，其後終於憑劇集《心理追兇 Mind Hunter》、《特技人》、《她她她的少女時代》開始較多人留意，於《大步走》中更飾演「港版蘿拉」。

李君妍是TVB少數的打女，2009畢業於第24期無綫電視藝員訓練班，至2011年因TVB內部招募武打演員，有武術根底的她一邊參與武術選秀節目《功夫新星》，一邊跟李嘉、楊盼盼等習武。（TVB）

李君妍於《特技人》的表現備受注意。（TVB）

在《大步走》飾演港版蘿拉。（TVB）

於《她她她的少女時代》演姣精入型入格，因而被罵。（TVB）

月前承認冇幕前工作對前景迷惘 怕被淘汰積極謀後路

不過近年無綫減少開劇，她也直言擔心被淘汰，今年4月接受《01娛樂》訪問時不諱言對演藝生涯感到迷惘，因自1月劇集殺青後已冇新的幕前工作，感觸地說：「其實我自己幾年前已經睇到個前景，所以自己都就考咗教練牌同香薰治療，準備住自己可能第時真係多咗一啲長時間未有工作開嘅時候，都俾自己有第二手準備，教練工作暫時一個禮拜都有五日，都好開心教啲小組嘅班，同埋一對一做啲痛症嘅治療。」被問會否去監製房「敲門」，她說自己較為內向，亦試過因為在走廊走動，與監製有眼神接觸，對方隨即閂門，令她十分難受，不敢再打擾。

李君妍4月時曾透露自己一月後已冇幕前工作，自己都擔心被淘汰，故一直謀後路。（資料圖片/葉志明攝）

不過，上月李君妍曾向《01娛樂》表示合約尚有幾年，但預想到隨時會被淘汰，故積極謀後路，沒想到兩個月後就宣布離巢。而近日播映的《香港探秘地圖》中她亦有份演出，她亦有出席宣傳活動。