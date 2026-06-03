鍾景輝逝世｜坐擁超亮眼學歷　考中大崇基英文系美國耶魯碩士畢業

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝，今早（6月3日）於家中在睡夢中安詳離世，享年89歲。其姪兒指伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，感謝各位一直以來對他的關心與陪伴。現在家屬正着手處理伯父的身後事，後續會公布喪禮及追思安排。King Sir曾任香港演藝學院院長，更是TVB藝訓班的開山祖師，當年周潤發原不被取錄入藝訓班，King Sir讓發哥入學，獨具慧眼，為周潤發的伯樂。King Sir擁有超亮眼學歷，考上香港中文大學崇基學院英文系，其後再赴美國耶魯大學，畢業於戲劇學院藝術碩士。

梁祖堯分享與King sir鍾景輝合照。 （IG：@pumpkinjojoinstagram）

梁祖堯與湯駿業、劉錫賢及邵美君等年初二相約到King sir鍾景輝家拜年。 （IG：@pumpkinjojoinstagram）

鍾景輝擁超高學歷 崇基英文系耶魯碩士畢業

King Sir生前曾上《志雲飯局》分享求學經歷，他就讀於香港培正中學時已展現出對戲劇的濃厚興趣，當時有人邀他演戲，King Sir憶述：「四個先生都話：『唔好，你唔好咁快出去做（演員），你讀完書先，讀完書之後你仲想做，你仲有機會！』結果我就取咗幾位先生嘅意見，入咗崇基書院讀英文系。」至於為何揀英文系，King Sir稱正因當時英文「唔得」，但希望出國讀戲劇，他說：「我入英文系可以接觸多啲英國文學嘅嘢，譬如小說、戲劇、詩歌，等我有機會去外國深造，我會比較容易適應。」

King Sir曾在《志雲飯局》分享求學經歷。（《志雲飯局》截圖）

King Sir透露未有讀完崇基英文系的學位，只讀了兩年半，拎住兩年學分便過了美國讀書。King Sir成功入讀心儀戲劇學系，他畢業於美國奧克拉荷瑪浸會大學演講及戲劇系學士，他當年讀書目的明確，「我早早有個決定就係俾人訓練我成為一個演員，同埋睇人點成為一個演員，同埋爭取戲劇知識。」

King Sir之後就讀美國耶魯大學戲劇學院藝術碩士，第二年已獲香港浸會大學邀請教書，King Sir稱多年來都是工作搵上門，自言：「好幸運！」教了幾年書後，King Sir再於1965年至1966年在美國紐約大學研究院讀了一年書，深造電視知識。

King Sir曾在《志雲飯局》分享求學經歷。（《志雲飯局》截圖）