鍾景輝逝世｜獲樹仁頒榮譽博士提後輩保持謙虛：幾叻都有人叻過你

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝驚傳離世，享年89歲。其姪兒於今日沉痛向大眾證實此消息，公告伯父鍾景輝已與世長辭，消息一出震驚娛樂圈及廣大觀眾。King Sir的離開，對於香港演藝界及戲劇界而言，無疑是一個重大的損失。

King Sir鍾景輝被封戲劇大師！（劇照）

鍾景輝桃李滿門。（IG@pumpkinjojoinstagram）

獲樹仁大學頒榮譽博士

King Sir一生致力投身演藝及戲劇界，地位尊崇且舉足輕重。2018年的時候，香港樹仁大學向King Sir頒授榮譽文學博士學位，以表彰這位戲劇大師。當時校方高度讚揚King Sir「寬實清和」，是一名永遠保持謙虛及微笑的君子，對學生循循善誘、不強迫學習，不是一位教師，而是一位導師，更稱其身教、言教點亮香港戲劇；對同輩與後輩，鍾景輝永遠保持謙虛、微笑，「他不是在做戲，而是真切的在做人。」

2018年11月29日鍾景輝（左）及袁國強（右）獲樹仁大學頒授榮譽博士學位。（資料圖片/張浩維攝）

寄語後輩保持謙虛：幾叻都有人叻過你

King Sir當年受訪時表示，過往無論在教書或演戲方面，均有各自的樂趣。他笑稱，教書時要令學生投入課堂，「都有啲演戲成份」，同時要說服學生信服書本內容，再加入其個人經驗實踐。

King Sir雖然成就非凡，但私底下卻是非常謙虛。被問到為何能一直保持如此謙遜的態度時？他睿智地表示：「你幾叻都有人叻過你，自己所認識嘅嘢都有個極限。」至於問到他最滿意的作品是甚麼時，King Sir謙虛地表示是「下一部」，他說：「因為每做完一部，再睇返始終都會覺得『點解唔咁樣做』，總有地方可改良，所以等下一個機會做得更好。」如今King Sir離去，但他遺留下來的戲劇精神與謙遜言行，將永遠留在港人心中。