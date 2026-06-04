翟威廉指未曾被前輩欺凌過　入行只與朱晨麗拍親密戲太激撞到門牙

楊思琦近日現身伍詠薇清談節目，被對方大爆當年親眼目擊楊思琦在TVB片場拍劇時，慘遭同劇演員集體排擠與欺凌，甚至被連環單打兼鬧到衝出錄影廠爆喊。事件引起軒然大波，而藝人遭欺凌亦成為外界關注。

翟威廉指未曾被前輩欺凌過。（陳順禎 攝）

翟威廉表示冇被前輩恰過

藝人翟威廉日前出席活動，接受《香港01》訪問時，被問到過去可曾試過在拍劇期間被欺凌，他直言可能因為自己是男仔，所以從來未試過，更指曾與馬德鐘合作對方非常友善：「我就未遇過欺凌事件，可能如果有，會唔會係大家太辛苦或者攰而言語上傷及到，有時拍劇真係好辛苦。（有冇試過被鬧？）我就暫時冇，但可能會有發生嘅，但演員之間反而唔多，大家盡量都想件事舒服磨合得好。」

翟威廉曾與馬德鐘合作，大讚對方非常友善。（陳順禎 攝）

入行只與朱晨麗拍親密戲

另外，有藝人提到拍攝親密戲時曾被男藝人擅自「加戲」，翟威廉指通常拍攝都由導演傾好如何拍攝：「導演會講好晒，唔會free flow，一定係之前度好晒。」他憶起入行至今只拍攝過一次親密戲，當時對手是朱晨麗，兩人拍攝時因為突然太激而撞到門牙：「有時拍完你以為好親密，但拍完原來好生硬，有可能導演需要試多次，呢啲冇得練，親密戲多數都一嚟就試咗先，如果唔得嘅就會借位。」