月鱗綺紀每集劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《月鱗綺紀》陸劇，有陸覺作為編劇和執導，由鞠婧祎、曾舜晞、陳都靈、田嘉瑞、閆桉領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《月鱗綺紀》電視劇情大綱

露蕪衣（鞠婧祎 飾）乃是神秘組織「無相月」中年紀最小的九尾狐，她奉組織之命，踏上尋找大妖小唯的艱險任務，為此潛入韋府。然而踏入韋府後，露蕪衣卻驚覺前來尋覓小唯的人，遠不止她一個。其一為武拾光（曾舜晞 飾），這人以妖身化為畫皮術士背負著滿門慘死的血海深仇；其二是與露蕪衣同為九尾狐的霧妄言（陳都靈 飾）；還有侍鱗宗的法師寄靈（田嘉瑞 飾），此人真實身份卻暗藏疑點，背後似藏著不為人知的秘密。

一行人在韋府中展開對小唯的追尋，不得不選擇短暫的合作。他們皆為小唯身上蘊藏的龍神之力而來，可各自背後的動機卻大相徑庭。在一場場的爭奪中逐漸演變為彼此扶持的伙伴，更有幾人在朝夕相處中，萌生了愛戀，成為了彼此生命中難以割捨的存在。

可隨著真相揭開，牽涉到上古妖獸的陰謀。而造成這一切阻礙的根源，正是萬妖之首的九嬰。為了消滅九嬰，守護世間的安寧，露蕪衣、武拾光、霧妄言與寄靈四人，不得不面對愛情、友情與生命的殘酷抉擇，一次次忍痛做出取捨，奮不顧身地試圖扭轉命運的流向。

月鳞绮纪官微@Weibo

《月鱗綺紀》線上看分集劇情

《月鱗綺紀》第1-5集劇情

第1集：洛安城驚現連環掏心案，韋府為保婚宴安全，邀正統組織「侍鱗宗」鎮宅。九尾狐露蕪衣化名潛入，迷惑新娘玉笙帷。捉妖師伍拾光夥同鼬尺設局救下家主韋卿，本欲藉此入府搜捕斷尾狐妖小唯，卻遭露蕪衣挑撥而被逐出。

伍拾光隨後易容成韋卿誘敵，露蕪衣急召親姊「無相月」大祭司霧妄言應對。大婚當日，侍鱗宗法師寄靈與厲劫翻牆入府，撞破假新郎伍拾光與假新娘霧妄言身份互拆後的激戰。四人混戰間，霧妄言被制伏，卻冷言點破眾人底細。

此時命案再起，賓客李茂慘死並留下「唯妙閣」字跡。伍拾光追擊狐影至織布坊，卻遭冰霜法術阻撓令妖物遁入閣中。閣內已聚集玉笙帷、管事羅帷及少爺柳為雪，三人皆具嫌疑。隨後箱內傳出異響，引發眾人警覺。

第2集：箱子開啟後，受困的韋卿怒斥伍拾光後吐血昏迷。寄靈診斷其身中劇毒，治療期間與露蕪衣情愫暗生。前廳內，羅帷承認為引狐妖才請伍拾光易容。霧妄言則出示九尾斷尾以清白，揭露斷尾狐妖小唯為報恩而執念成魔，欲除掉情敵玉笙帷並奪取韋卿。

伍拾光為防兇手逃脫施展「血印縛」，豈料眾人反中小唯設下的死咒，凡未攜賀禮者皆感官盡失、命在旦夕。目前僅羅帷、玉笙帷與柳為雪無恙，嫌疑最重。寄靈與厲劫在羅帷房中搜得解藥救醒韋卿，並證實羅帷自幼習毒，確有動機。

另一邊，伍拾光與霧妄言在「唯妙閣」發現死者親眷皆在姻緣樹上。兩人擒獲廟祝並施以媚術，終套出殘酷真相：姻緣符附有「狐媚咒」，求符者若變心毀符，受咒者必遭反噬，最終會親手剖心而亡。

第3集：厲劫查出羅帷身份成疑，而霧妄言透露小唯為匿妖氣自斷靈尾，已喪失嗅覺。韋卿醒後受咒術影響移情羅帷，玉笙帷心碎斷情。深夜，柳為雪向露蕪衣坦言自私，不願心愛之人歸於他人。

隨後，寄靈設陣誘敵卻令露蕪衣現出原形，霧妄言亦化身九尾與伍拾光纏鬥。南斗法師墨雲嘆降臨制伏兩妖，但雙狐隨即受「諭戒之力」召喚，回歸九尾狐聖地「無相月」並消解死咒。兩妖推斷韋府眾人名中帶「唯」絕非巧合；反觀伍拾光等人感官盡失，命在旦夕。伍拾光命鼬尺盜取秘語，驚覺韋卿曾以符咒操控玉笙帷。眾人趕往救援時，發現韋卿因移情羅帷並毀去原符，遭咒術反噬自挖心臟慘死

第4集：狐妖姊妹與伍拾光冰釋前嫌，解釋小唯是誘使韋卿毀符遭反噬而死。霧妄言透露小唯因觸犯「無盡咒」被寒冰追殺，且小唯會在恩人身上烙下「月相」印記。伍拾光驚覺羅帷與玉笙帷皆有此印，而寄靈在為露蕪衣擦拭時，兩人情愫暗湧。

淨魂儀式當晚，眾人各懷鬼胎。柳為雪佯裝摔倒掩飾足部凍傷，羅帷則前往染坊。伍拾光與寄靈發現韋卿腳底印記竟是舊疤，隨即鎖定真兇。眾人設局令狐妖現形，發現小唯竟一直易容成柳為雪。

小唯見玉笙帷重傷悲慟，坦承曾誤認韋卿為恩人，實則玉笙帷才是轉世恩人。她聯手羅帷設計令韋卿自挖心臟，以解狐媚咒。正當眾人疑惑玉笙帷為何受傷時，寄靈與厲劫攜帶四件關鍵證物現身，聲稱真相即將大白。

第5集：寄靈透露玉笙帷厭倦被韋卿操控，欲與金蘭姊妹羅帷藉假死脫身，豈料羅帷貪圖家產，竟將計就計親手殺害恩人。臨終前，玉方知那些溫暖的栗子糕實為小唯所製。伍拾光斥責羅帷忘恩負義，人心比妖更毒。

小唯為救恩人不惜催動妖力，招來無盡咒反噬，雙狐姊妹捨命相護。伍拾光與寄靈唏噓感嘆，認為妖類執念深重，誤把報恩當真愛。寄靈與伍拾光達成協議同入侍鱗宗。霧妄言透露，近期姻緣符反噬及龍神之力被覬覦，皆由蝶妖源無獲在幕後操縱。

《月鱗綺紀》第6-10集劇情

第6集：當年小唯獲龍神螭吻救命並賜予神力，代價是與三妖立誓守護。如今源無獲製造恐慌以削弱龍神信仰，企圖解封九陰。伍拾光為掩護眾人帶走小唯，不惜與雙狐激戰。隨後，源無獲蠱惑小唯復生恩人並趁機吸食神力，墨雲嘆追擊發現對方竟與厲劫容貌相同。

小唯因神力失控重創寄靈。厲劫將寄靈帶回龍神廟，揭露寄靈僅是螭吻眾多木偶替身之一，隨後將其沉入水底。伍拾光背著玉笙帷闖入龍廟，激怒小唯毀去結界。霧妄言姊妹察覺厲劫不受言靈控制，來歷成謎，遂聯手發難。

螭吻現身制服眾妖，坦承已失神力。小唯終聽從玉笙帷遺願，釋放神力淨化全城咒語，隨後在愛人懷中散盡修為，神力竟轉移至伍拾光體內。螭吻取回露蕪衣的娃娃後隱入廟深處。

第7集：

開篇揭示天地初開時，龍子與妖首九嬰大戰，最終八子化山封印妖邪，唯餘螭吻留守。十年前，失憶乞丐被收留並賜名厲劫，成為龍神守護者。螭吻救下露蕪衣後態度疏離，雖承襲寄靈記憶卻冷酷壓抑，更嘲諷狐妖虛情假意並將其逐出。此時，螭吻以木偶復活寄靈，欲利用這段「假情」牽制露蕪衣。

伍拾光醒後得知龍神真身神祕莫測，為防神力外流，螭吻命寄靈與厲劫回收力量。三人交鋒時，伍拾光露出蛟族妖紋，痛斥侍鱗宗滅其全族，誓要復仇。激戰中，寄靈被扯斷手臂，木偶身份暴露。與此同時，無相月窺見龍神隕落預言。

第8集：狐王下令要狐妖姊妹倆助「命定之人」斬殺螭吻，露蕪衣因寄靈與龍神容貌一致而陷入痛苦，更夢見千年前與姊姊霧妄言殺戮的鮮血。霧妄言則看著斷尾，深感「無相月」是一座冰冷的囚籠。隨後，狐王向露蕪衣點出霧妄言存有異心，命其暗中調查。

事實上，霧妄言早已與螭吻達成雙面交易：她助龍神奪回神力與佛珠，換取狐族自由。同時，伍拾光施計逃離龍神廟，卻被隱於暗處的厲劫尾隨。霧妄言搶先一步困住厲劫，並在溫泉邊以美色與情報誘使伍拾光合作，兩人各懷鬼胎。

露蕪衣循跡而至，嗅出姊姊身上殘留龍神氣息，遂假意親近奪走令牌。另一邊，寄靈斷臂闖入鱗洞追尋身世，螭吻殘酷揭示他僅是木偶，並當面將承載寄靈記憶的「心石」剜出融合。

第9集：露蕪衣見寄靈毀滅，悲憤襲擊螭吻，指甲崩裂亦不肯罷休，痛斥其墮入邪道。螭吻雖動惻隱之心，卻以更強的「言靈術」反制並軟禁她在侍鱗宗。另一邊，霧妄言發現令牌丟失，密會主掌封印命籍的司封法師，憂心妹妹安危，卻被勸誡以任務為重。

露蕪衣醒後在花圃憶起與寄靈的溫柔往事，感傷落淚。為洩憤她在龍神像上塗鴉，隨後在像中睡著，渾然不知是被螭吻抱回房並覆上外袍。此後，她將侍鱗宗鬧得雞犬不寧，螭吻卻反常地包容縱容，令厲劫調侃其「為老不尊」。

與此同時，霧妄言與伍拾光趕往「殤墟沙淵」尋找神力。蝶妖源無獲則私會無支祁，揭示若要解救其石化的族人，唯有等待那手持「十二念佛珠」的命定之人。三界暗湧交織，宿命的齒輪再度轉動。

第10集：螭吻親自為露蕪衣洗淨雙手血漬，露蕪衣恍惚間喚他「寄靈」，螭吻卻刻意控制心跳以示冰冷，斷然否認兩者關聯。因諭戒石神諭將至，時間緊迫，螭吻決定親自前往「殤墟沙淵」尋找無支祁，並要求露蕪衣隨行。

伍拾光與霧妄言先行抵達沙淵，在壁畫前得知敖登部落與「星石」的傳說：少女地珠與青猿妖蠻滿兩情相悅，未料蠻滿為奪星石滅其全族。正當五人於沙淵重逢，無支祁突襲，混戰中佛珠擊中星石，引發三稜鏡幻境，將眾人捲入不同時空，唯留無支祁與鼬尺在外聽候白澤指引。

《月鱗綺紀》第11-15集劇情

第11集：霧妄言於幻境醒來，發現與伍拾光化身為其養父母，正撫育嬰兒時期的伍拾光。另一時空，螭吻與露蕪衣得知須奪得「星石」方能脫困，遂決定等待族長敖爾烈歸來。幻境外，白澤正苦撐即將崩碎的星石，鼬尺則從中獲悉女媧預言的四重劫難。

露蕪衣堅信螭吻偷看其夢境，認定他與寄靈本為一體。與此同時，厲劫在青猿部落與源無獲並肩抗敵。鼬尺在法師金錚與華岐協助下，從昔日獸夾上的陳舊血跡中取得伍拾光之血，欲以此開啟拯救無支祁族人的禁制。

幻境中十年轉瞬，霧妄言驚見嬰兒心口的胎記與狐王密令相符，卻在與伍拾光共撫孩子的日常中漸生情愫。兩人如尋常夫妻般並肩生活，溫馨感人。螭吻則在夢見與露蕪衣恩愛的幻景後被喚醒，得知敖登部落發生連環命案，蠻滿（螭吻）淪為嫌疑。

第12集：霧妄言與伍拾光在幻境假戲真做，以蛟族信物手鏈定情，伍拾光坦言留下是為追查滅族真相。另一時空，螭吻救下遭襲的敖爾烈並設局轉移嫌疑，卻在露蕪衣的調情試探下，不慎流露寄靈採花的記憶，令露蕪衣更確信其身份。

與此同時，厲劫（源息災）驚悉兄長源無禍即是蝶妖源無獲，並憶起被迫服下龍血髓的往事。露蕪衣藉祈福儀式誘敖爾烈獻出星石，螭吻則以蠻滿身份聯手無支祁伏擊奪石之妖。

隨著幻境推移，霧妄言視力漸失，更在噩夢中驚見自己竟是蛟族滅族的白袍兇手。雖然她在伍拾光的安撫下同床圓房，享受最後的平淡幸福，但血色宿命的悲劇已悄然逼近。

第13集：邪靈觋在蛟族住下，與無支祁屢次交手皆勝。霧妄言受原身「清漪」影響眼疾加重，終至全盲。伍拾光對其悉心照料，兩人依偎廝守，霧妄言雖眷戀這份平靜，卻因腦海中蛟族滅族的血色記憶而惶恐不安。

另一時空，露蕪衣戴上螭吻所贈的琉璃簪提出成親，隨後兩人前往星石澗穴。源息災亦跟隨源無禍抵達同處。三重時空交匯，眾人見證了星石化成的少年「天地」。源無禍挑撥離間，指責無支祁囚禁天地作為武器。無支祁向邪靈觋吐露真相

第14集：螭吻與露蕪衣重回祈福現場，白澤感嘆眾生在宿命前極其渺小，無支祁則揭示幻境會自我修正以防外力扭轉。另一邊，邪靈觋向伍拾光坦白身世，伍拾光終知滅族真兇另有其人，卻被霧妄言突襲擊昏。隨後，露蕪衣毒昏螭吻，質問其倒掉雄黃粉之舉，螭吻指出此舉是為引出背後操弄人心的九嬰。

無支祁以鐵籠困住源無獲兄弟，源無獲卻察覺對方有意放行，然而此時距離「隕爆之災」僅剩半小時。露蕪衣恢復法力後誅殺無支祁，與螭吻穿越回千年前的大婚之日，即「颶風之災」前夕。邪靈觋為送霧妄言離開而自曝弱點，伍拾光目睹師父遭重創。轉瞬間，三人穿越至「冰封之災」當天。

第15集：伍拾光驚覺屠殺族人的竟是戴著人皮面具的偽裝者，且現場冰封術法出自無相月。霧妄言捨身護伍，兩人合力對抗被九嬰操控的偽身。九嬰驚詫伍拾光懷有龍力卻無龍珠胎記，伍拾光則識破其奪舍真相。婚宴上，螭吻揭穿附身小蛇「小九」的九嬰。九嬰自述源於地底毒卵，破殼後吞噬地珠之血與星石之力。其終極陰謀是挑動人妖互戮、屠盡九龍，並尋找龍裔以弒龍神。

另一時空，源無獲為奪星石，一刀刺入厲劫（源息災）腹中，強忍淚水離去。螭吻遭九嬰重創，露蕪衣誓死奪回軀體主導權。最後，邪靈觋為救小拾光將九嬰逼出體外，在命懸一線之際，將承載使命的佛珠手串交予小拾光。

《月鱗綺紀》播出時間/追劇日曆

《月鱗綺紀》電視劇幾時播?《月鱗綺紀》於4月1日12時播放，一共有29集，由優酷播放。優酷VIP首更4集，4月6日至10日每日更新1集，SVIP每日搶先看一集。

《月鱗綺紀》演員關係圖

《月鱗綺紀》演員關係圖 月鳞绮纪官微

《月鱗綺紀》演員

鞠婧祎 飾 露蕪衣

神秘組織「無相月」最年幼的九尾狐，活潑狡黠，為尋找大妖小唯潛入洛安韋府，小唯的徒弟，後與武拾光產生戀情。

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曾舜晞 飾 武拾光

以妖身畫皮的法師，實為末代真龍，背負全族被滅的血海深仇，目標是奪取小唯身上的龍神之力復仇，後與露蕪衣從對峙走向攜手。

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陳都靈 飾 霧妄言

露蕪衣的親姊，同為無相月的九尾狐，面容溫柔如水，內心卻足智多謀，妖族大祭司，與寄靈有複雜的情感糾葛。

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田嘉瑞 飾 寄靈

侍鱗宗法師，外表天真無邪，真實身份成謎，遊走於人、妖、神三界，與霧妄言形成亦敵亦友的感情線。

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閆桉 飾 曆劫

作為侍鱗宗的法師之一，他與寄靈、武拾光等人聯手偵破洛安城妖怪挖心案，揭露妖狐小唯及四大妖的陰謀。