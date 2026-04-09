白日提燈每集劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《白日提燈》陸劇又名《慕胥辭》，改編自黎青燃同名小說。有秦榛為執導，由迪麗熱巴、陳飛宇領銜主演的一套以古裝玄幻愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《白日提燈》電視劇情大綱

實力超群的鬼王賀思慕（迪麗熱巴 飾）於休假覓食之際，偶遇了意氣風發的小將軍段胥（陳飛宇 飾）。眼見此人竟身懷故友遺物，令她不禁懷疑這名小將軍的真實身份背後另有文章。兩人在連番交鋒與心理博弈中，賀思慕逐漸揭開段胥隱藏在深處的暗黑履歷及其宏大志向；與此同時，段胥亦感應到這位四百歲惡鬼少女內心的那份孤寂與對原則的執著。縱使凡人壽數不過百年，惡鬼則青春永駐，這段跨越種族與時間枷鎖的真摯情感，終化作對抗歲月洪流的最強牽絆。

《白日提燈》每集劇情

第20集：賀思慕忙於政務，姜艾與晏柯調查襲擊靈主之游靈，發現現場留有「赤嶺秘法」，矛頭直指消失已久的白散行。姜艾對白散行懷有三百年情結，而野心勃勃的晏柯則與之另有淵源。

賀思慕為段胥完成最後解毒，並以一吻告別，準備將其送走。段胥得知賀思慕正為九宮謎獄的罪靈執念頭疼，決意入獄相助。守山靈虛生感應到他身上的靈主氣息，放其入內。段胥在獄中與白散行交手，卻不慎丟失防禦幻境的「心燭」，並墮入謎獄深處。

賀思慕心急入獄救人，向晏柯揭露段胥是她的「結咒人」。此時段胥深陷幻境，神識模糊，竟在真正的賀思慕現身救援時，反身揮劍抵住了她的咽喉。

第21集：在幻境中，賀思慕與段胥體驗了凡間白頭偕老的時光，最終段胥在賀思慕懷中老去，令其深感悲慟。兩人脫離幻境後，段胥身受重傷、昏迷不醒，賀思慕將其安置於寢殿悉心照料，甚至為此延宕朝政，引發眾殿主私下非議。

右丞晏柯見狀極為憤怒，試圖強闖寢殿驅逐段胥，卻被賀思慕以強大法力震懾並警告不得僭越。晏柯回宮後向愛慕他的部下顏璋發火，顏璋曾因晏柯助其報復負心漢而死心塌地，如今只能忍受他的暴戾並為其效命。

姜艾因失職向賀思慕請罪，並直言段胥入獄捨命是為了分擔賀思慕的過去，兩人早已互生情愫。姜艾離開後，賀思慕守在病榻前，回憶起段胥曾說「握住手便是握住心」的誓言。

第22集：晏柯對賀思慕專寵段胥極度不滿，在朝會上策動眾殿主施壓，要求將段胥逐出歸墟。賀思慕為平息眾怒並保全姜艾，採納晏柯建議，判處姜艾三十鞭刑當眾執行。晏柯趁機公報私仇，在鞭打時注入劇烈靈力，幸得姜艾修為深厚才免於魂飛魄散。

隨後，段胥終於蘇醒。賀思慕雖驚喜，卻發現段胥仍記得幻境中兩人的凡塵往事，遂施法抹除其記憶，以防生亂。此時，姜艾履行諾言，向段胥揭開賀思慕的身世：賀思慕乃靈主與凡人之女，雙親相繼離世後，年僅百歲的她曾身陷歸墟內亂。

在孤立無援、命懸一線之際，其父留下的「萬靈燈」感應其危難現身。賀思慕將鮮血融入燈中，獲得了毀天滅地的強大靈力灌注，從此涅槃重生，以絕對實力鎮壓動亂，成為如今威震歸墟的靈主。段胥聽聞後，對賀思慕孤寂而慘烈的過去倍感心疼。

第23集：賀思慕最終握起昆吾刀，走上與父親相同的孤寂之路。姜艾告訴段胥，他是首位走出九宮謎獄的凡人，而首位走出的靈則是賀思慕，她曾與白散行激戰三日後重燃心燭，締造奇蹟。

賀思慕帶段胥前往墓地，坦言四百年間她有過22位凡人愛人。她以千載壽命與必將遺忘的冷酷事實，試圖讓段胥死心，希望他回人間結婚生子。對話後段胥被送回凡間。晏柯趁機掃除障礙，利用顏璋偷來的帳簿對付姜艾，並許諾顏璋殿主之位。

段胥重返南都，收復失地後功過相抵，被貶為朝聖大夫。與此同時，歸墟再生波折，白散行趁隙逃出羽化池，姜艾因舊情刻意放行。朝會上，賀思慕宣佈一名殿主已灰飛煙滅，下令徹查歸墟。

第24集：段胥重返南都，其父欲安排相親，他卻以父母無愛的婚姻反詰，直言心中已有良人。面對朝中暗流，他堅信唯有收復失地能改寫命運，於凡間遙寄對賀思慕的思念。

歸墟內，晏柯與姜艾因追蹤白散行互相猜忌，賀思慕及時現身，以權謀之術暫時安撫晏柯。然而真相隨即浮出：顏璋因癡戀晏柯，竟大膽迷暈虛生放走白散行，並供其吞噬游靈、煉製傀儡。

顏璋企圖推翻賀思慕，助晏柯登上靈主之位。晏柯識破計謀後，雖不准顏璋私動賀思慕，卻在權力誘惑下決定作壁上觀，任由計畫推進。歸墟權力巔峰的陰謀已在暗影中成型，一場針對賀思慕的叛亂一觸即發。

第25集：顏璋落入賀思慕、姜艾與晏柯聯手設下的圈套，在與白散行潰敗之際，被急於滅口的晏柯親手擊殺。隨後姜艾為救白散行捨身擋下晏柯殺招而重傷。賀思慕洞悉晏柯殺人滅口的心思，震懾全場後將姜艾與白散行帶走療傷。

晏柯自覺時機成熟，向賀思慕深情告白並送上重禮，不甘多年守護卻換不來正眼相看。賀思慕冷淡拒絕，並告知即將啟程前往南都。面對晏柯的阻攔，她嚴厲警告其莫要僭越，隨即揚長而去。

抵達南都後，賀思慕與後輩風夷重逢，風夷的侍女紫姬對賀思慕充滿敵意，賀思慕卻從中看穿了紫姬對風夷隱秘的情感。與此同時，段胥陪同四妹祈福，在街頭隱約感知到賀思慕的氣息，卻因認錯背影而與真身擦肩而過。

第26集：段小姐邂逅方先野，雖一度心動，卻因政敵身分及他模仿三哥詩句而心生厭惡。裴國公為破壞段家聯姻，命方先野聯動郁妃母子先發制人。另一邊，段胥派暗衛洛羨刺殺方先野以作試探，卻不知他正尋找的神祕花魁，竟是化身人間收集執念的賀思慕。

皇宮選妃宴暗潮湧動。五皇子在寢殿「死而復生」後，又在宴席間如游靈般神祕失蹤，郁妃反應冷淡，顯然早有勾結。段胥與孟晚被迫參宴，心不在焉。賀思慕在現場察覺異樣游靈氣息，卻發現探查受阻，她與風夷推測，失蹤多時的宋興雨正利用法器規避靈主感知，隱匿在皇權爭鬥背後。

第27集：段胥雖然應命與王素藝見面，卻在窗外瞥見紅傘身影時破窗而下。儘管賀思慕初以幻術掩飾，兩人終在雨中相對，賀思慕留下傘先行離開。風夷向賀思慕感嘆段胥體虛且可能與王家日久生情，賀思慕雖未表態，卻在繁華南都察覺異象：此地竟無半隻游靈，疑是宋興雨暗中收割。

段胥向王家致歉後，與夏慶生、孟晚密會，直言時機未到，需在南都解決隱患。隨後，賀思慕重返玉藻樓，送走風夷後應對不請自來的「貴客」晏柯，晏柯不僅對她緊追不捨，更當面講述往事。

《白日提燈》播出時間/追劇日曆

《白日提燈》電視劇幾時播?《白日提燈》一共有40集，於3月28日播放，由騰訊視頻及Disney Plus播放。每日18時更新2集，SVIP搶先看一集。

《白日提燈》播出時間/追劇日曆 微博@白日提燈

《白日提燈》演員關係圖

《白日提燈》演員關係圖

《白日提燈》演員

迪麗熱巴 飾 賀思慕

幽冥歸墟的萬靈之主，天生缺失五感（視覺、聽覺、味覺等）

迪麗熱巴 飾 賀思慕（微博@白日提燈）

陳飛宇 飾 段胥

陽光少年將軍，實則背負滅門血仇

陳飛宇 飾 段胥（微博@白日提燈）

魏哲鳴 飾 晏柯

魏哲鳴 飾 晏柯（微博@白日提燈）

張儷 飾 姜艾