聲夢傳奇︱主持森美稱李克勤為「神」　透露心水參賽者：青靚白淨

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-25 14:45

無綫昨日（24/3）舉行的「超級綜藝 隆重登場」記者會就公布了歌唱節目《聲夢傳奇》將由森美做主持，曾擔任《超級巨聲》客席主持的他指兩個比賽感覺不一樣：「今次係真人騷，睇到參賽者嘅性格多啲，以往要係台面先感受到，而家可以好早就可以。感覺唔同啲，大家認識更多、更立體。」

無綫昨日（24/3）舉行的「超級綜藝 隆重登場」記者會就公布了歌唱節目《聲夢傳奇》將由森美做主持。（梁碧玲攝）

森美與15位參賽者相處後笑言他們暫時關係融洽，希望往後見到更多因競爭而擦出的火花。談到做明星的標準，森美認為沒有一定條件，只要表現到自己已經足夠，而最吸引到他的是黃奕斌Hugo：「以往嘅明星就有明星相，好靚、跳舞好勁，但而家冇喇。最緊要表現自己，因為唔知大家鍾意嘅係咩，有啲人鍾意唱歌、有啲鍾意性格，有時鍾意你嘅甩漏。（邊位特別吸引你？）如果一定要揀就Hugo（黃奕斌），佢嘅外表同我有啲撞撞哋，青靚白淨。我見親靚仔就唔鍾意，但同佢相處就發現幾乖巧，係一個好男仔，着眼點會放喺佢多啲。」

李克勤將出任《聲夢傳奇》「奶爸」一角，為參賽者解決問題。森美稱他為神並透露克勤會邀請不同歌手加入作為導師：「克勤直頭係神，以佢喺樂壇嘅資歷加上又係歌唱比賽出身，自身經歷好適合帶住佢哋。克勤會搵埋唔同歌手朋友加入，會令到節目更星光熠熠。」

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