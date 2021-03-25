林盛斌老婆曬美腿被指P圖過度？　四層九龍塘獨立屋意外成焦點

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-25 19:22

林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）結婚14年依然恩愛，Pearl婚後為Bob誕下四名子女並專心打理家頭細務。眼見子女日漸長大，Pearl亦開始進軍KOL界而首要任務就是減肥。日前，她在Facebook上載近照大曬瘦身成果，相中的她不單只面尖尖，雙腳更幼到如火柴一樣。之不過有眼利的網民發現，Pearl右腳的內彎程度不合乎人體工學，更質疑她P圖過度：「隻腳好似歪咗咁嘅」、「P到櫃都變咗形」。

有眼利的網民發現Pearl右腳的內彎程度不合乎人體工學，更質疑她P圖過度。（黃乙頤FB圖片）

正當網民熱烈討論Pearl是否P圖時，亦有人留意到她所身處的巨型豪宅。吸金力驚人的Bob自2015年由太子道900呎舊居搬去加多利山三千呎豪宅，去年因被迫遷及後搬入九龍塘四層獨立屋，地方更闊落兼愈住愈富貴，經常上門作客的農夫成員C君更形容他的屋企「大過地球」。

客廳放置粉紅色L形長梳化以及一張按摩椅後，空間依然超闊落，Bob同四名子女一齊做運動毫無難度。梳化後是小朋友的遊戲間，擺滿形形色色的玩具。上一層就是飯廳並放置了特大餐桌，要招呼一班親朋戚友都綽綽有餘。另外，小朋友更有學習房，除一人一張書枱外，還有落地大書櫃。豪宅更設有私家花園，空間闊落可以放置巨型吹氣泳池，Bob與仔女們一齊玩水絕對不成問題。

點撃睇Bob的巨型豪宅：

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