張國榮1985年絕密婚照曝光　孖女歌迷教堂門前手挽手勁甜蜜

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-27 16:50

鄭丹瑞的YouTube頻道「健康旦 HiEggo」將於4月1日張國榮（哥哥）逝世18周年舉辦《想你張國榮》音樂會，日前他便邀請一班歌迷分享與哥哥的珍貴回憶，當中竟有一張哥哥1985年穿上黑白禮服與一名女「哥迷」教堂門前手挽手的婚紗照。

張國榮1985年曾與自稱「張太」的女「哥迷」拍攝婚照。（YouTube/@健康旦 HiEggo）

相中的「哥迷」Novel自稱「張太」，而她亦在節目中分享這張婚照的由來：「呢張係我同Leslie（張國榮）嘅緣份，當時1985年張國榮推出一張大碟《為你鍾情》，無綫《勁歌金曲》有一個抽獎活動，寄信去有10個女仔可以同哥哥影婚紗相，我好榮幸係其中一個，就成為咗有相為證嘅『張太』，嗰陣時仲喺廣播道77號影。」

Novel曬出自己與張國榮的婚照。（YouTube/@健康旦 HiEggo）

另一名「哥迷」則分享哥哥的《霸王別姬》京劇造型照片，原來當時是1992年多位粉絲到北京探班：「我哋去之前有同哥哥講我哋去探班，哥哥有招呼我哋，電影公司安排我哋當晚去片場睇拍攝，有喺酒店同哥哥食飯，當晚哥哥拍『貴妃醉酒』，佢助手用相機拍低造型，哥哥好驕傲話畀我哋聽，佢拍臥魚動作時，本來用替身，但最終自己做咗，佢好開心、驕傲，我哋要求哥哥曬相送畀我哋，哥哥喺我哋多番要求下只應承曬一張，最終翌日每人送兩張寫上歌迷名字嘅造型照畀我哋。哥哥對我哋好好，叫助手買可樂畀我哋飲，又叫我哋喺街唔好亂食嘢，又叫我哋頭暈身㷫記得搵佢，佢帶咗好多備用藥。」

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「哥迷」亦向鄭丹瑞送贈，他1987年為「哥迷」聚會擔任司儀時，一張他與哥哥同場的照片。鄭丹瑞看到相片後即激動落淚講多謝：「「呢張相搞到我好激動，好多謝。」另外，鄭丹瑞指《想你張國榮》音樂會的收益將不扣除成本捐到「惜食堂」讓長者買米。