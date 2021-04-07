ViuTV 5周年電視賞派300萬獎品　有機獨得VOLVO動感房跑S60

撰文： 蔡俊業 最後更新日期： 2021-04-07 17:00

生日快樂！ 話咁快，2016年啟播的ViuTV，來到今年的4月6日，終於5歲大喇！ 為了慶祝這個大日子，ViuTV推出了大型送禮活動「ViuTV 5周年電視賞」「賀賀佢」，送出總值超過300萬港元的獎品回饋觀眾。 當中份量最重的「終極大獎」，幸運兒能夠「一票獨得」價值479,800港元的VOLVO動感房跑S60，很想要吧？不過對於人氣男團MIRROR的一班「鏡粉」來說，她們更想要的，是跟偶像有關的禮物，到底包括哪些限量版獎品呢？而這次活動又怎樣參加呢？

ViuTV推出了大型送禮活動「ViuTV 5周年電視賞」「賀賀佢」，送出總值超過300萬港元的獎品回饋觀眾。

由即日起至5月11日期間，99台將於周一至周五晚上7時30分至12時，以及周末晚上8時至凌晨12時期間，於電視播放的節目畫面左上角不定時顯示「Sound Bear圖案」，合資格的參加者，需要使用ViuTV手機應用程式內的「電視賞」功能，捕捉該圖案，即可獲取一個印花，儲到足夠數量的印花就可以兌換指定禮品。收集到的印花除了可以兌換獎品外，每1個印花亦等於1次抽獎機會以參加終極大抽獎。所以睇99台的時間愈長，換來的印花會愈多，中獎機會愈大。

抽獎禮品除了VOLVO動感房跑S60（大獎）之外，亦有總值40萬港元的德國寶家庭電器禮品（二獎），前者「一票獨得」，後者則有4位得獎者。至於換領禮品方面，則有大批限量版5周年Sound Bear紀念品、原創劇及綜藝節目禮品，還有粉絲睇見會雙眼「發光」的MIRROR及ERROR簽名禮品。當中必搶的獎品有Sound Bear限量版麻雀套裝、Sound Bear限量版毛公仔，還有清談節目《晚吹 ─ 又要威又要戴頭盔》的常用道具頭盔。不過講到最矚目的，必數從未公開的MIRROR「破鏡」簽名明信片，一套共有13張，將會送出20套；另外MIRROR成軍簽名海報及明信片套裝，則會送出15份，劇集《男排女將》的「力圖」簽名球衣及海報套裝，會送出4份，而綜藝節目《考有FEEL》的MIRROR及ERROR簽名衛衣，則分別會送出12份和4份。

點擊下列三個圖輯，了解更多「ViuTV 5周年電視賞」獎品詳情：

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其他獎品亦相當豐富，有精選家庭電器、多款購物禮劵及生活用品等等。剛才說過「合資格的參加者」，究竟大家如何才算「合資格」？但凡年滿18歲，使用能夠支援ARCore的智能手機（參考以下網站，附連結），下載ViuTV手機應用程式，即可參加今次活動。禮品的換領日期，由2021年4月6日起至5月18日，至於終極大抽獎的得獎者名單，將於2021年5月20日於《星島日報》及《英文虎報》內公布。

詳情：viu.tv/tvrewards

推廣生意的競賽牌照號碼: 54184

活動受條款及條件約束