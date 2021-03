撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-03-31 15:30

HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)自2011年開播以來都熱潮席捲全球,儘管在2019年播出的最終季第八季爛尾,仍無損其神劇地位。早前HBO宣布開拍前傳《House of the Dragon》及另外三部衍生劇,昨晚再公布正在籌備百老匯舞台劇!

據《Hollywood Reporter》報道,作者George R.R. Martin(GRRM)正籌備將《權力遊戲》搬上百老匯,GRRM更親自創作劇本。HBO早前宣布開拍的前傳和衍生劇,全部都是《權力遊戲》數千數百年前的劇情。而今次的舞台劇將圍繞一個名為「Great tournament」的事件展開,而事件發生在《權力的遊戲》開始的16年前,故在劇中死去的角色,包括Ned Stark及Jaime Lannister都會「翻生」。消息指,舞台劇預計於2023年在紐約、倫敦西區及澳洲公演。