雨僑羅力威新居擁無敵海景環境闊落：好難買到啱心水住

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-31 15:15

2018年3月雨僑同羅力威拉埋天窗搬入愛巢。（IG：@avabibu）

2018年3月雨僑同羅力威拉埋天窗，搬入愛巢後滿載佢地新婚、懷孕，囡囡初生一個個人生重要階段。呢日雨僑透露終於要搬啦，新屋仲有無敵海景好CHILL呀﹗雨僑接受《香港01》訪問時話：「新樓都係租，因為買好難買到啱心水住，好貴﹗」

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雨僑同羅力威愛巢滿載佢地新婚、懷孕，囡囡初生一個個人生重要階段。（IG：@avabibu）

雨僑貼出多張喺舊居易嘅相話：「搬家了。在這度過了重要的首半30+，人生大事都在這裏發生了，從瀟灑的二人世界到披頭散髮的三人世界，我們又要進入下一段旅程了。這個單位對當時準備結婚的我們來說，簡直夢寐以求，不過最近這邊工程真的有點多，生小孩後我們的東西也有點多，所以還是決定搬家了。不知道十年後會不會再搬回來這邊呢？」

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雨僑同羅力威新居睡房同客廳都有全海景。（IG：@avabibu）

前年雨僑同羅力威以567萬元購入紅磡一個261呎單位，但原來一直未收樓，AVA接受《香港01》訪問時話：「其實200幾呎嗰間，我哋無入去住，未收樓，不過都係唔夠住㗎喇。之前係住一個auntie嘅物業嘅，新樓都係租，因為買好難買到啱心水住，好貴﹗」佢地新居租住peninsula east海景單位，望住啟德郵輪碼頭海景，光猛舒適。