東張西望｜被經紀誤導買保險　苦主原來係落選港姐創立美容集團

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-31 18:26

昨晚播出嘅《東張西望》苦主Edith，因不忿經紀解釋錯誤，導致自己賺少咗，所以拒絕和解之餘，更將事件曝光。（影片截圖）

昨晚播出嘅《東張西望》，其中一節訪問了一位名為Edith嘅女士，她在2018年喺經紀X推薦下，購買一份儲蓄保險計劃，供款期長達25年，每年保費高達3萬多美金，並在第二次開始有約1萬7美金嘅回報，25年Edith會得到130萬美金回報……但其後Edith發現要到第11年先平，追問下保險公司才表示係經紀X解釋錯誤，並願意歸還Edith拎過出嚟嘅錢，但需要簽保密協議。不過Edith認為若非經紀X嘅誤導，她已經用3年嘅供款來用買樓，覺得保險公司需要賠償佢嘅選失，而更吊詭係Edith繼續供款，為嘅就係「供到25年時，我都係用呢個計算方式，到時賠唔到比我咪法庭見」實行用25年去搏一個賠償。

呢名苦主原來係落選港姐王殷廷。（影片截圖）

節目出街後，有網民認得Edith原來係2000年落選港姐王殷廷（前名：王可惠），當年佢落選後參與無綫藝員訓練班入行，拍過幾套劇集之餘，更是《東張西望》節目的前主持；婚後育有兩子，與老公任少華成立卓美美容集團，並先後租用中環兩商業大廈全層經營美容事業，足見美容事業發展得唔錯。

婚後同老公成立美容王國，又安排兩個仔讀日本國際學校。(微博圖片)

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