律政強人︱李佳芯5年前首擔任女主角　樣貌同而家明顯有分別？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-03 00:00

無綫（TVB）為紀念日前逝世的廖啟智（智叔），於翡翠台深宵時段重播其主演的《律政強人》（2016）。《律政強人》除了是智叔最後一次為TVB演出，亦是李佳芯（Ali）首次擔任第一女主角的劇集。Ali飾演律師樓太子女「卓宜中／Hazel」性格耿直，深信法律公平公正，與喜歡游走灰色地帶的「張強」方中信完全相反，然而他們後來卻互生情愫，擦出不少火花，只是去到結局兩人仍然十劃都未有一撇。

廖啟智和方中信主演的《律政強人》最近在翡翠台深宵時段重播。（myTV SUPER）

李佳芯在第一集已經與方中信有不少對手戲，而他們分別是代表一對離婚夫婦的其中一方，去爭取分身家、贍養費金額高低，有幕戲便是講述李佳芯在車內與方中信講數。相信不少觀眾與記者一樣，觀賞這場講數戲時發現，李佳芯在《律政強人》的容貌，與現時有所出入──所說的是當年她其中一隻門牙比較凸出，而現在卻非常齊整，好有可能是箍過牙。

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李佳芯接受《香港01》訪問時直認拍完《律政強人》後有戴牙套矯型：「因為門牙太覺眼，戴牙套亦都可以接受，始終演員要出鏡。（有冇覺得自己明顯靚咗？）又唔覺靚咗，只係覺得冇咁礙眼。」

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