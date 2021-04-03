乘風破浪的姐姐2︱楊丞琳總決賽唱廣東歌　咬字極清晰網民激讚

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-03 23:30

楊丞琳參戰陸綜《乘風破浪的姐姐2》表現不俗，成功挺進總決賽，最新一集中，她和周筆暢、楊鈺瑩演唱廣東歌〈分分鐘需要你〉，楊丞琳的爸爸是廣東人，從小就被訓練要會講粵語，卻仍嚴以律己苦練咬字，昨她在微博感性表示「謝謝筆筆選了〈分分鐘需要你〉，讓我們會粵語的姐姐們，完成了一個在這舞台上不曾有過的演出形式。更讓我用母語唱著我和我父親最緊密的連結，呈現給大家」。

楊丞琳上周在演唱〈起風了〉時耳環突然掉了，她立馬伸手hold住，飆高音之餘還鎮定且默默地把耳環戴了回去，讓大家見識到她超強的唱功與臨場反應能力，楊丞琳表示，舞台上時常會有各種「驚喜」出現，她在《LIKE A STAR》世界巡迴演唱會台北站第一場曾在後台摔落舞台，仍是處變不驚還大肆唱跳，打趣：「掉個耳環不算什麼！」

唱到一半跌耳環！楊丞琳神反應極速「執生」逐格睇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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她踢館參戰，隨後就碰上好姊妹陳妍希被淘汰，傷感之際卻又當上隊長，率領團隊獲全季最高分，也面臨隊員被淘汰，如今一路挺進了總決賽，她表示這段過程很豐富，也不因她加入太晚，而跟大家有距離，如今來到總決賽：「自己可以很乖巧地做好隊員，讓隊長指派任務給自己，一路走來都是滿滿的收穫」。

同場加映：乘風破浪的姐姐2 | 張栢芝受傷忍痛練舞 楊丞琳只擔心影響成績（點圖放大看↓↓↓）

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