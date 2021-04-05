美劇大數據｜《誰殺了莎拉？》燒腦結局出色　呢套犯罪劇有望登頂

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-05 22:00

復活節長假除了行山去沙灘，最好就是留在家中嘆冷氣煲劇。Netflix憑每周都有新戲新劇上架在眾多影視串流平台中脫穎而出，已經成為劇迷的主要煲劇平台，不過劇集種類太多，很多時候都會唔知煲咩好。《美劇大數據》將分析全球劇集的流行走勢，為讀者提供更多煲劇選擇。

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如果要在假期尋找刺激，新上架的墨西哥劇懸疑劇《誰殺了莎拉？》（Who Killed Sara?）絕對啱晒口味。劇集上架至不足兩星期，便撼低重新帶起福爾摩斯熱潮的《貝克街游擊隊》（The Irregulars），登上76個國家的點播排行榜榜首。

誰殺了莎拉｜墨西哥復仇劇有驚喜 劇情曲折每集留謎團追看度爆燈

劇情主要講述主角Alex被屈謀殺親妹Sara，含冤入獄18年後，一心想對付真兇兼昔日好友Rodolfo，及其富豪父親報仇César Lazcano。在調查期間，竟然發現兇手另有其人，同時發現Lazcano家族大量不可告人的秘密。

《誰殺了莎拉？》（Who Killed Sara?）登上全球榜首。（FlixPatrol截圖）

*注意：以下含有少量劇透

《誰殺了莎拉？》吸引之處就是比起一般的歐美劇節奏明快，首集清楚交代了主角的悲慘遭遇以及為何要進行復仇大計後，便直入主題。劇中的人物關係複雜，亂搞關係之餘更各有秘密，每個人都疑似是殺死Sara的兇手。雖然劇情極為狗血，但又充滿娛樂性，一日煲晒冇難度。不過最精彩的就是燒腦到爆的結局，主角Alex無意中發現Sara暗藏恐怖一面的日記，並在後花園挖到一個額頭有彈孔的頭骨，同時留下N個懸念，令劇迷非常期待下一季。幸好，Netflix已宣布第二季即將於5月19日上架。

多套大熱劇包括《New Amsterdam》、《Ginny & Georgia》、《Formula 1: Drive to Survive》等雖仍然上榜，不過剛剛於日前上架的《蛇惑》（The Serpent）已經衝上了大部分國家的三甲位置。這套由BBC One與Netflix聯合製作的《蛇惑》以「比堅尼殺手」的真人真事改編而成，犯罪題材一向都深受歡迎，劇集更深入探討Charles Sobhraj如何殺害20人及被捕過程，相信未來兩周有機會上升至榜首位置。

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