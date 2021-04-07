抗癌勇士李明蔚透露極痛「不知道可以頂多久」　馬浚偉留言打氣

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-07 13:30

李明蔚貼出舊照，表示自己身體情況好差。（李明蔚FACEBOOK）

現年31歲嘅抗癌歌手李明蔚（Serena），2012年確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，曾表示背脊骨和心口骨愈來愈痛，更要緊急入院。雖然現已出院但情況唔樂觀，要以輪椅代步更出現肚積水。呢日佢喺網上透露自己一直好痛：「「不知道可以頂多久！現在還有一口氣力很想再跟大家說聲感謝一路上都有你們打氣支持！」

抗癌勇士李明蔚出院要輪椅代步：擴散到肝腫瘤出現肚積水

多位圈中好友留言支持李明蔚。（李明蔚FACEBOOK）

Serena忍痛更新社交網站向大家交代近況：「痛～每天都躺在床上放鬆自己！不知道可以頂多久！現在還有一口氣力很想再跟大家說聲感謝一路上都有你們打氣支持！說真的無悔了，因為我做了很多想做的事！雖然，我人生可能比較困難，但我已經明白到生存意義，生命寶貴，珍惜！感恩不盡，大家都要快樂！」一直關心Serena病情嘅馬浚偉亦有留言打氣：「Sarena, 妳有多痛多辛苦，馬仔哥哥知道的！所以，我也不多說了......但妳要記住我和妳通短訊說過的話！另外，我翻唱妳隻《交換愛情》大家好快就會聽到，仲會睇到妳在新MV中出現......開心嗎？」

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