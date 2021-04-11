韓君婷欠債6位數申請破產　疫情令收入歸零連早餐都唔捨得食

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-11 10:51

1997年亞洲小姐冠軍，現年45歲的韓君婷 (Belinda) 近月因為無力償還債務而申請破產。有報道指她於今年1月中向法院提交破產呈請，欠債達6位數字。Belinda於7年前在浴室滑倒撞歪鼻骨，不幸破相了，演藝工作亦因而受到影響，她其後退出幕前並轉戰美容界，原本月入數萬元生活不成問題。可是她近年因為要專心陪伴患甲狀腺病及末期肺癌的母親，還要承擔母親龐大的醫藥費，經濟負擔極大。

當年原冠軍得主朱燕珍隱瞞婚姻狀況被褫奪后冠，事後韓君婷被躍升為冠軍。（網上截圖）（網上截圖）

Belinda的母親於3年前病逝後，她仍要償還高達40萬元的債款，加上去年開始爆發新冠肺炎疫情令到美容院生意大受打擊，最嚴峻時收入更一度「歸零」，她即使已節衣縮食，兼與好友蔡國威合租屋邨，但仍入不敷支，另外，她也不想連累朋友受到財務公司滋擾，於是決定申請破產。她接受傳媒訪問時苦笑稱自己揸兜都乞到食，憶起亡母時更崩潰痛哭。她又多謝身邊不少好友出手相助，令她感到人間有情。她現時希望努力工作賺錢，盡快還清債務，現在已還剩20多萬，而為了慳食，她連早餐也不吃。

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