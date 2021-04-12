靚媽圍爐｜張美妮叫老公入嚟睇「花灑式」噴發：我好興奮佢勁尷尬

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-12 08:00

由孫慧雪、張美妮以及關心妍主持的YouTube節目《靚媽圍爐》言論一向「開放」，繼之前分享過懷孕「秘技」等閨房秘密之外，最新一集更開懷地大談新手媽媽的「上奶」惡夢，分享了不少個人痛苦的經歷。

講咩講到勁尷尬？（截圖）

「乳腺閉塞」相信是不少新手媽媽都會嘗試過，而且非常痛苦，張美妮在誕女之前亦非常緊張，所以做足準備，除了不斷做有助「上奶」的運動之外，更請來催乳師協助，但仍然擔心自己的母乳會不足夠女兒飲用，不過催乳師亦叫吩咐她不用太過擔心，更即時為她按摩，張美妮驚喜地說：「哇，『花灑式』！第一次，真係好開心，我記得我當時好興奮，然後大叫我老公，叫佢快啲入嚟睇，我同講佢，睇吓！幾多！但我老公個反應係望到之後，哦咗一聲，然後勁尷尬！」在傍的關心妍和孫慧雪都戥張美妮的老公難堪。

講到勁誇張！（截圖）

不過，最尷尬的「事件」還算一不上張美妮，同場的孫慧雪就「聽聞」過最露骨的言論：「幫我按摩嗰啲姐姐就同我講，你記得第時餵奶，如果（乳腺）塞咗痛，叫老公幫你啜返通佢！」不過雪雪最終都沒有試過，而關心妍更表示若遇此情況，都會選擇自己解決，絕對不會麻煩老公。

三位靚媽表示，初生嬰兒飲母乳有好多好處。（截圖）

三位靚媽雖然看似講得非常興奮，不過她們都認為餵哺母乳是非常偉大的「使命」，即使過程再艱苦仍然覺得值得，一方面既可以令小朋友更健康地成長，同時亦可以增進母子／女之間的感情，另一方面，餵哺母乳亦對媽媽好處多多，例如可以減少產後出血，又可以減低患乳癌及卵巢癌的風險，一舉多得。

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