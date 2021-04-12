美劇大數據｜菲臘親王逝世劇迷翻煲《王冠》　收視突然飆升162%

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-12 21:00

自影視串流平台Netflix、HBO等盛行，改變了觀看電影和電視劇的習慣，更令不少平台包括Apple及迪士尼都推出串流平台，希望能夠跟Netflix對撼。不過全球劇迷口味轉得非常快，打開Netflix花多眼亂，都唔知煲咩好，就讓《美劇大數據》為劇迷分析全球劇集流行走勢，為讀者提供更多煲劇選擇。

誰殺了莎拉｜墨西哥復仇劇有驚喜 劇情曲折每集留謎團追看度爆燈

懸疑感爆燈的《誰殺了莎拉？》（Who Killed Sara?）仍然繼續霸佔了全球排行榜的榜首,而上周播出的《蛇惑》（The Serpent）就緊貼隨後。不過最特別的就是，英國王室於4月9日宣布菲臘親王離世後，Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）竟突然急升162%，重登排行榜第15位。

Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）竟突然急升162%，重登排行榜第15位。（Netflix）

作為Netflix的王牌劇集，《王冠》（The Crown）改編自英女王生平，自2016年推出首季即大獲好評，在爛番茄奪得90%新鮮度。不少劇迷都大讚無論場景或服飾都製作認真，演員全部都是好戲之人，就連英女王本人都很喜歡這套劇集。當中第一季亦細膩地描述菲臘親王跟英女王的愛情故事，還有菲臘親王為女王而放棄希臘王子的名銜，改以母親的姓氏來迎娶英女王。

菲臘親王逝世︱愛情故事橫越70多年 英女王感激「背後男人」支持

+ 4 + 4 + 4

不過當中最值得留意的是去年11月播出的第四季，由於劇情發展到英女王（Olivia Colman飾）及王室為了鞏固王位的繼承，而為30歲還未結婚的查理斯王子尋找最合適的王妃，亦詳述了戴卓爾夫人（Gillian Anderson飾）推動分裂政策及福克蘭戰爭對王室的重大影響，令兩人關係惡化。劇集更詳述了戴安娜王妃、查理斯王子及卡米拉的三角戀，引起全球劇迷的關注。另外，《王冠》最近在金球獎及美國演員工會頒獎禮中奪得最佳劇集的獎項，如果大家想多了解一下英國王室的大小事，不妨煲吓《王冠》。

按圖看更多英女王和菲臘親王的照片：

點擊下圖看部份國家排行榜走勢：

+ 14 + 14 + 14

同場加映：菲臘親王逝世︱99歲生日曬與英女王年輕合照 網民激讚：好靚仔！