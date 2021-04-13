46歲張玉珊愛情路仍交白卷　好友蘇永康作媒人場面尷尬

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-13 09:30

46歲嘅張玉珊25歲退出娛樂圈創辦修身堂，當年更加係最年輕上市公司主席。（IG：@shirley_msc）

46歲嘅張玉珊當年被星探發掘拍廣告入行，其後加入娛樂圈，至25歲退出娛樂圈創辦修身堂，當年更加係最年輕上市公司主席。事業得意但愛情路上仍未有進展，原來好友蘇永康曾經為佢作媒，個飯局仲相當尷尬。

46歲嘅張玉珊暫未搵到真命天子。（IG：@shirley_msc）

張玉珊同蘇永康擔任節目《諸朋好友》嘉賓，張玉珊話自己由細到大都係好獨立嘅人：「屋企係傳統潮州人家庭，媽咪對我非常嚴格，係一件事都唔可以做錯。媽咪一直覺得我會嫁出去，潛意識我會好驚，心諗嫁人要倚靠對方真係唔可以偷雞，所以自細訓練到好獨立。」

張玉珊同蘇永康擔任節目《諸朋好友》嘉賓。（影片截圖）

崔建邦追問張玉珊愛情態度時，蘇永康不禁搶住回應，自爆曾經做雞仔媒人為老友拉紅線：「三星期前一個飯局我同太太都有出席，有一班長輩在場，請咗一位香港嘅翹楚，就擺喺佢隔離食飯，佢就飲咗少少酒，講嘢就多咗啲，佢直情話唔好搞到啲氣氛咁尷尬；但嗰位先生就好有修養咁喺度食嘢，食到咁上下就起身走先。我覺得呢位先生都好好，我行埋同佢講送佢出去，唔好意思今晚搞到你有少少（尷尬），佢就話唔使唔使就自己走先。一走佢就話唔好咁啦，我哋自己會聯絡嘛。」身邊嘅張玉珊面都紅晒叫佢唔好再講太多。