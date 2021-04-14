多圖｜野生捕獲《造星3》Odi陳康琪　孖郭思打友誼波短褲仔勁吸睛

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-14 13:00

陳康琪（Odilia）和關嘉敏（Carman）以組合「Bingo」身份加入娛樂圈，早前Odi和Carman合作翻唱夢劇院的《天生一對》變成90年代Cult片之後，原來最近又有新搞作！Odi竟然「賣甩」了Carman同郭思（Suey）一齊合作拍YouTube片，兩個青春少女在籃球場上較勁，真係睇到人心心眼！

陳康琪（Odilia）骨子裡藏住一顆「籃球魂」。

雖然陳康琪（Odilia）是一位唱跳歌手，但其實骨子裡藏住一顆「籃球魂」，不時都會相約朋友一齊打友誼波，可以增進友誼，鍛鍊體能之外還可以順便磨練控球技巧。早前在社交網站出Po後，吳業坤（坤哥）還表示自己十分心動，看來Odi真的十分有吸引力。

陳康琪（Odilia）和郭思，以及香港女子籃球代表任栩燕合作拍片。

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今次Odi「賣甩」自己打波，她接受《香港01》訪問時就笑言：「因為佢懶！哈哈哈，唔係，其實只係個期唔啱先冇一齊打波，同埋我同佢好好朋友，日見夜見邊仲使增進友誼喎。」她表示，此次合作是受到Youtuber「正宗教練」的邀請而拍攝，是次還有香港女子籃球代表任栩燕還有「波友」，曾在《美女廚房》、《全港的》、劇集《解決師》亮相的郭思（Suey）一起拍攝籃球教學短片。Odi還說：「我哋三個要爭做『運動系女神』！」

郭思（Suey）參演了TVB新劇《逆天奇案》，她表示可以去泰國拍攝：「做嘢同時仲可以當去旅行！」

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Odi續說：「講開運動系女神，我覺得我係運動系『男』神先啱，哈哈。郭思符合『運動系女神』多啲。」不過郭思就反言，自己也不太適當這個稱號：「如果係運動系女神『經』，我應該當之無愧！今次可以同香港女子籃球代表打波，直接可以當profile寫落維基百科個page入面，哈哈哈。」

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