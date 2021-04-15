陳嘉倩絕對是近年最成功轉型的主播　隨時殺入埋電影做演技派

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-04-15 23:02

陳嘉倩最近亮相ViuTV節目《學神出沒注意》，這已經是她在ViuTV的第七個綜藝、資訊節目，入台只有短短3年的她，雖然並不是ViuTV旗下的藝員，但地位卻愈來愈高！

陳嘉倩在《學神出沒注意》：

+ 33 + 33 + 33

眾所周知，陳嘉倩是TVB的前新聞主播，當時更有「最美主播」之稱，而網民則稱她為「嘉倩BB」，人氣已經非常高漲。2017年她宣布離開TVB後，不少網民立即心碎，以為以後都不能再在電視上看見嘉倩BB的身影，剛剛離開TVB的時間，嘉倩除了重返校園，更開始展開自己的KOL事業，由於本身已累積一定的人氣，當然是一帆風順，很快便成為新一代當紅的KOL。

陳嘉倩原本是無綫新聞的主播。（網上圖片）

2019年，嘉倩正式加入ViuTV，工作源源不絕，包括《娛樂 ON AIR》、《磚·家2》、《今晚趁熱食》等七個節目，今年更在新劇《冥冥之中》擔任重要角色，早前在ViuTV 5年台慶的大騷中，她即是不是旗下藝人，也被安排在第一排的位置，跟沈殷怡站在一起，地位非凡。

+ 88 + 88 + 88

其實近年不少新聞主播在離開崗位後，也選擇繼續在演藝圈發展，或者在網上做KOL，而嘉倩絕對是當中最成功的一位，做KOL無難度，更可以再打入電視台，甚至已經開始拍劇成為演員，將來隨時有機會上大銀幕，成為演技派藝人。

同場加映：「千禧四大花旦」唔只演得仲個個睇得 仲有四位等住爭上位！