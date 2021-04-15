黃子雄舊愛與圈外男友入紙結婚　夏竹欣離巢後賣保險年薪過百萬

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-15 21:45

夏竹欣離開TVB後轉戰做保險 ，現為區域經理嘅佢，日前已入紙準備結婚，事業愛情兩得意。(IG圖片)

曾因拍攝《同事三分親》而與黃子雄撻著嘅夏竹欣，喺2015年離開TVB後，加入保險公司帶領團隊，除了不時得獎，更得到年薪過百萬傑出保險從業員的榮譽，月前更晉升為區域經理。與圈外男友拍拖兩年多嘅佢，原來日前已入紙準備結婚，恭喜恭喜！夏竹欣間中亦會在社交網貼上與男友合照，二人經常相約朋友一齊食飯、行山，男方更曾在山頂錫女友臉頰，夏竹欣一副冧樣，甜蜜滿瀉。

夏竹欣與黃子雄再見亦是朋友。（ＩＧ圖片）

夏竹欣於2001年在藝員訓練班畢業，入行初期，大多數飾演閒角，直至07在《同事三分親》認識黃子雄，拍拖7年，夏竹欣曾透露沒有在節日收過禮物，連花都沒有，據黃子雄所說，他認為節日與花都是商業化的產物，雖然二人克服7年之癢，可惜去到第8年就因為了解而分手。對於舊愛結婚一事，黃子雄表示由於二人仍然係好朋友關係，所以早獲對方通知，亦十分替夏竹欣高興。

41歲嘅夏竹欣如今係女強人一名。( IG圖片)

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