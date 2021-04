撰文: 林通賢 最後更新日期: 2021-04-16 13:30

楊茜堯羅子溢為女兒Hera慶祝一歲生日會,場面簡單而温馨。(IG:tavia_yeung)

楊茜堯羅子溢最近除了忙拍新劇《家族榮耀》外,亦抽時間為女兒「小珍珠」Hera一歲的生日,今日二人分別在社文平台上載小珍珠生日會的照片,楊茜堯有女萬事足,抱著女兒面上流露出滿足的笑容,更寫上:「一年前,妳呱呱落地,袖珍的身子彷如一粒‘小珍珠’,因此,婆婆給妳取了這個名字,轉眼間,妳已經1歲了,爸爸媽媽希望妳身體健康,快樂地成長,擁有幸福美滿的人生,在這温馨的小派對裡,盛載著無限的祝福和恩典,寶貝,生日快樂wishing every happiness will always be with you,Happy Birthday !With Lot’s Of Love @lawhimmm」。網民亦大讚小珍珠非常可愛,笑容甜美,應該非常滿意這個一歲生日會。

