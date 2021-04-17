Chill Club頒獎禮︱許廷鏗傳為與姜濤爭獎　推《聲夢傳奇》邀約

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-17 16:45

4月18日晚，ViuTV將會舉辦首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，大批歌手都會出席，角逐11個獎項。有指叱咤男歌手金獎得主許廷鏗，不惜推卻娘家無綫（TVB）節目《聲夢傳奇》導師邀約，與叱咤我最喜愛男歌手姜濤力撼爭獎。

有指今次頒獎禮的「年度男歌手」獎項，許廷鏗與姜濤勢均力敵。（IG：@hui_alfred）

《Chill Club推介榜年度推介20/21》設立11個獎項，除幕後人大獎外，其餘獎項將以全港市民一人一票選出。許廷鏗去年人氣極高，為《全民造星III》擔任評判意見中肯專業受網民力讚，年初更勇奪叱咤男歌手金獎。點擊下列圖輯，了解「Chill Club年度男歌手」入圍名單「五代同堂」：

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有指今次頒獎禮的「年度男歌手」獎項，Alfred與姜濤勢均力敵。不過3月時與華納唱片宣佈結束合作關係，依家要靠自己宣傳拉票一腳踢嘅Alfred，被指為咗全力拉票，不惜推卻無綫節目《聲夢傳奇》導師邀約，與姜濤力爭獎項。《聲夢》監製陳旭亮接受傳媒訪問時，承認有搵過Alfred做節目導師，但對方話要專注牙醫工作未能成事。

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