學神出沒注意︱陳嘉倩P牌再出事　公路Cut雙白線：我真係好想喊！

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-17 16:57

無綫前新聞主播陳嘉倩為ViuTV綜藝節目《學神出沒注意》擔任嘉賓，她雖於半年前已考獲車牌，但實戰次數卻不足3次。導演為安全起見安排駕駛員Alex跟車看實「P牌仔」嘉倩，不過Alex一落車就發生意外令她手足無措。拍攝期間，嘉倩不但在停車場撞毁鐵欄，在公路上行車時，更險些和迎頭巴士相撞。節目播出後，嘉倩隨即被網民留言炮轟，不單只批評她的駕駛常識，更認為她的駕駛態度輕佻，嘉倩就表示會好好檢討自己。

重溫上一集嘉倩出事情況：

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而昨晚播出的一集，嘉倩又再出事喇！嘉倩直言自己方向感極差，當她駕車上龍翔道時，由於轉彎太快，入彎已嚇到嘩嘩叫，車速維持40公里龜速的她，駛入了旁邊貨櫃車的「盲點」，貨櫃車司機切線時，嘉倩差點撞上對方車尾，幸好她身旁的Alex及時大嗌「煞車」，硬Cut雙白線兼急煞停在馬路上，嘉倩即顯得一臉惶恐，並表示：「我真係好想喊！」不過之後又為自己平反說：「其實我冇做錯呀，係嗰個司機唔啱呀！」還說：「睇見靚女都唔讓！」而Alex都話真心驚，更提醒嘉倩要望住路面情況。

前無綫新聞主播陳嘉倩為ViuTV綜藝節目《學神出沒注意》擔任嘉賓，她半年前考獲車牌，實戰次數卻不足3次。（IG/ @kasin520）

其後，嘉倩就被要求去到出名難度極高的停車場泊位，Alex表示：「呢個停車場之前黃秋生、余文樂拍《車手》套戲都出現過。」進入停車場後，Alex要求嘉倩泊一個面積超細兼打斜的車位，讓她挑戰高難度。嘉倩起初慢慢將車溜入車位，但當她察覺到車位旁邊有多條石柱，且對頭位置亦泊了其他私家車，嘉倩顧得車頭就顧不到車尾的情況下，結果她的車尾撞上了石柱，撞凹車尾，車身亦「卡」在另一條柱中。嘉倩最後都成功泊到，又自覺自己表現合格，還笑言撞凹架車是節目效果。

網民睇完後又再議論紛紛，有網民表示：「撞到條柱都覺得自己合格，真係唔好出街累人！」、「龍翔道畀大車逼到硬Cut雙白都算，仲要停埋車！後面有車停唔切咁點？」就連《墳場新聞》總編輯青永屍都有留言：「其實應該叫蔣師傅長跟倩姑多幾集先啦，阻住其他用路人嘛……」、「唔怪得ViuTV蝕錢啦！」

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