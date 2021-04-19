鍾鎮濤寫公開情書向范姜示愛：完全不求回報，一擋十的姿態幫助我

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-19 19:00

范姜素貞與鍾鎮濤拍拖後誕下兩個女兒，又將鍾鎮濤與前妻所生的女兒視如己出，一直不求名份，2014年兩人終於在峇里舉行豪華婚禮。（范姜素貞微博）

68歲鍾鎮濤（阿B）一生起起跌跌，紅透半邊天，亦試過欠債破產，但低谷時有現任太太范姜素貞陪伴左右。最近范姜孖女兒鍾嘉晴，母女檔上陣拍攝內地真人騷《媽媽，你真好看》，鍾鎮濤寫下公開情信向老婆示愛：「在完全不求回報的情況下，全心全意留在我身邊，以一擋十的姿態幫助我。」

鍾鎮濤同章小蕙育有一對子女，與范姜素貞婚後，對方為佢再添兩女。（fb圖片)

家境不俗嘅范姜，當年喺法國修讀舞蹈，與阿B相戀後來港定居。2002年阿B宣布破產，范姜仍舊不離不棄，更傳出佢變賣五六隻鑽戒，共八位數幫阿B還債。阿B喺情信中提到：「范范比我年輕20年，當年她25歲，在法國畢業回來，正準備為自己創一番事業的同時，遇上了正在人生最低谷時候的我。天性助人為快樂之本的范范，在完全不求回報的情況下，全心全意留在我身邊，以一擋十的姿態幫助我，除了生活瑣碎事，工作上的大小安排，還照顧着我一對當時還是年幼的孩子。」

鍾鎮濤曾在自傳中提及親眼目睹章小蕙與陳曜旻牽手，感到十分難過。而現任妻子范姜素貞在當時陪伴他走過離婚陰霾，兩人相守至今。（范姜素貞微博）

阿B亦透露原來呢次節目，本身係佢同囡囡參加：「本來湖南衛視邀請我跟女兒演出一個時尚真人秀, 當我正有意願接拍，正準備一切要進組的時候，忽然收到消息，他們準備把爸爸換成媽媽，也邀請范范帶著嘉晴去參加！這一下，我可真有點不知所措，范范在文藝界雖然已經很有經驗，但演出幕前卻完全是另外一回事，對她們來說是個很大的挑戰。經過各樣慎重考慮之後，我決定鼓勵她參加，讓她找回她的初心，為自己的故事編寫更美麗的一頁。加油！」