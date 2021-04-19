李小璐推8歲女兒行時裝騷　甜馨一臉呆滯不及鍾麗緹囡囡神態輕鬆

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-04-19 20:30

內地女星李小璐，因出軌醜聞被封殺，而她將希望放落女兒甜馨(賈雲馨)身上，雖然女兒只得8歲，已經幫女兒化濃妝及推上台行時裝騷，台上的甜馨毫無表情，一臉呆滯，甜馨之所以出現倦容，全因李小璐想女兒繼承母業，學業以外，囡囡還要學彈琴、唱歌、繪畫，現在仲加上登台行騷，真係忙過成年人。

鍾麗緹和李小璐一起在台下為自己女兒打氣。（鍾麗緹微博）

李小璐女兒甜馨3歲時已錄製真人騷《爸爸回來了2》，當時甜馨父母仍未離婚，一家三口經常幸福滿滿，而甜馨樣子精靈可愛，小小年紀已俘虜不少粉絲。但隨著李小璐跟PGone發展婚外情，甜馨溫馨生活頓時變成破碎家庭，亦因為李小璐私德有虧，受到內地封殺，而她之後將所有演藝希望寄託在女兒甜馨身上，訓練女兒入行，自己一心一意當星媽。

李小璐推8歲女兒甜馨行時裝騷，女兒表現專業。（鍾麗緹微博）

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近日甜馨首次登台行時裝騷，長髮披肩的她，化了一臉濃妝，跟媽媽樣子各走兩極，當晚她表現十分淡定專業，行騷時有板有眼，只是表情欠奉，顯得有點疲累，但台下的李小璐卻甚為興奮，對於培養女兒入行，甘之如飴。反觀同場行騷，鍾麗緹兩個女兒張思捷及張凱琳，行騷時頗為輕鬆，在後台跟父母合照，展示出真心笑容，同樣是星二代，幸福卻非必然。

同場加映鍾麗緹大女Yasmine靚相：