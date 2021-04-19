律政強人｜藝人最愛扮鍾景輝　邊個模仿得最神似？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-19 23:45

無綫（TVB）劇集《律政強人》（2016）最近在翡翠台深宵時段重播，而劇中好戲之人更是多不勝數，例如廖啟智、方中信、李佳芯以及劉丹等，當然還有近幾集最老奸巨滑的King Sir鍾景輝！

King Sir在劇中飾演的Henry被稱為「沉底鱷」，非常老奸巨滑！（截圖）

雖然《律政強人》中的King Sir被稱為「沉底鱷」，但事實上，King Sir一向都是演「奸角」的能手，當中他在電影《賭神3之少年賭神》（1996）中飾演的「靳能」，其陰險的笑容更成為網上討論區的網典截圖，再配以其對白「佢好似成日都對住你笑，笑到你個心都寒」，老是常出現。

點擊下圖觀看鍾景輝「笑到你個心都寒」的一幕：

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「笑到你個心都寒」並非人人能夠模仿，但King Sir平時的行為舉止、說話方式以及語氣卻成為香港娛樂圈中多位藝人喜歡模仿的對象，尤其以「香港演藝學院」出身的藝人為主。何遠東以及鄧智堅之前在《#後生仔傾吓偈》提到，當時在「演藝」讀書時，「模仿King Sir」基本上是「必修科」，即使在King Sir面前模仿，King Sir亦已見怪不怪，二人還即席在節目上模仿King Sir的說話方式，連馮盈盈都大讚非常相似。

雖然何遠東和鄧智堅已經扮得為肖為妙，然而最似King Sir的卻另有其人，「佢」更加曾經「代」King Sir配音，甚至有觀眾稱，閉上雙眼時幾乎分不清哪一句才是King Sir說的。

點擊以下圖輯睇吓有咩人扮過King Sir：

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點擊下圖觀看李佳芯演過幾多次衰女人、狐貍精：