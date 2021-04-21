Anson Lo狂吸金交俾媽咪管想置業 　Edan：次次同佢行街就出血

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-21 19:00

Anson Lo有不少護膚產品廣告，主攻女性市場。(ig圖片)

本地男團MIRROR出道兩年多，幾位成員去年開始SOLO出歌，人氣有增無減，當中以姜濤喺4個月之內拍30廣告最為厲害。之不過，其實MIRROR另一成員Anson Lo（盧瀚霆）吸金力亦十分強勁，而且大部份均為護膚產品如Shu Uemura、ORIGINS、NIVEA等，明賺女人錢，再加上商場活動、線上直播，短短4個月已有逾十個廣告品牌在手，難怪他接受《香港01》訪問時，透露俾媽媽嘅家用大幅上升，亦開始考慮置業問題。

與家人同住的Anson Lo表示今年開始要慳家，希望可以早日置業。（劉智源攝）

Anson Lo與MIRROR另一成員呂爵安（Edan)今午出席ViuTV劇集《大叔的愛》宣傳活動，提到理財方法時，二人都選用保守嘅儲蓄方式。Anson Lo表示:「踏入2021年，家用係上升得幾多，所以都無得話點理財。同埋媽咪本身好著緊我儲唔儲到錢，所以佢每個月都會問銀行balance有幾多，以前得閒無事、鍾意就會買飾物、衫褲，但係呢一年都無 乜。」

Edan踢爆Anson Lo買嘢勁誇張，自己亦受對方影響。（劉智源攝）

在旁的Edan笑言以前買心頭好時都會考慮好耐，但如今會態度有所改變，之後又踢爆係因為受Anson Lo所影響：「次次同佢行街就出血， 佢真係好誇張，譬如買衫，我以前係絕對唔會用呢個價錢買，但而家都OK啦。(對方最出血一次係幾多？)佢買貴嘢多數都唔係同我買 ，可能覺得同我去無咩意思。」對於Edan「指控」，Anson Lo直認以前確係比較捨得使錢，但亦補充表示：「而家開始慳家，覺得不如儲大嚿啲買樓，起碼可以照顧到屋企人先。」不過對於置業一事，二人都笑言「諗同做唔做到係兩回事」，問到會否要求公司加job早日達標，Edan表示「有得做就好啦」。

《大叔的愛》大眾演員齊為黃德斌提早慶生。（劉智源攝）

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