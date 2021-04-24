45歲麥家琪保養得宜逆齡現身 已移居內地生活考埋車牌？

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-24 11:39

麥家琪長年在內地賺人仔，身上嘅Hermès Kelly 雖然炒價16萬，但絕對買得起。(微博圖片)

曾是影壇性感尤物嘅麥家琪，自06與律師王國豪結婚後淡出娛樂圈，專心相夫教子，近年偶爾客串演出電影，2018年更參加ViuTV《G-1格鬥會第二季》。日前麥家琪與朱永棠及劉錫明齊齊在內地登台，合照上載後，網民都大讚45歲嘅麥家琪雖已為三子之母，但保養得宜、愈來愈有味道，反觀朱永棠同劉錫明已開始中年發福。

麥家琪雖已為三子之母，但無論身材定樣貌都keep得好好。(微博圖片)

另外，亦有網民史由麥家琪嘅抖音影片，分析出佢似乎已移居內地，事關其中一條係佢示範一氣呵成泊車，另一條則是自駕，地點同為順德。網民認為如果只係到內地工作，基本上都會有褓姆車接送，麥家琪並唔需要考車牌，甚至係買車，但影片所見，麥家琪嘅左軚技術十分了得，絕非新手。由於推斷，她已移居順德。

連內地車牌都考埋。(影片截圖)

事實上，麥家琪曾透露由於與老公成長環境大不同，日積月累之下會意見分歧。而佢亦試過窺看老公手機短訊，發現與女性的曖昧對話，其後二人陷入冷戰兼分居半年。其後在奶奶的協助下，加上有高人指點，對方建議她改名有助夫妻關係，所以兩年前她決定改名為「麥方喬」，而老公亦最終浪子回頭。

麥家琪曾有不少性感演出，她曾透露長子有次發現她曾影裸照「黑歷史」，並當場質問她，令她忍不住一巴「星」過去。（網上圖片）

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