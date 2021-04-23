東張西望｜比華利山黎博士4億騙局 《愛‧回家》風少聽過騙徒計劃

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-23 21:58

黎博士是香港比華利山獅子會創會會長，又曾與江美儀、陳浚霆主持的飲食節目《The CEO's Kichen董事廚房》，但近日被踢爆原來係騙子，有傳金額多達四億。(影片截圖)

《東張西望》一連三晚追訪比華利山4億騙局有關人物，今晚播出一集，苦主之一嘅Fred直指黎博士一早已設好局，預咗走佬。先在2017年建立比華利山獅子會，之後再以比華利山成立多個基金，而到底基金會是如何運作、回報如何呢？Fred表示:「佢係大小通食，投資10萬又有，過八位數都有，無論係賺幾多、蝕幾多，佢都係用個人名義去做擔保本金，回報率個個唔同，佢覺得你社會地位有幾高，又或者以你會否帶比佢更多生意而釐定。」

苦主之一嘅Fred與黎博士認識三年多，又曾多次作客其豪宅，對於黎博士的投資項目不疑有詐。（影片截圖）

Fred指黎博士屋企有一部自動售賣機，加上其完美說法，故與友人投資了2000萬。（影片截圖）

Fred指有部分投資者並非為了高回報，而係相信黎博士的理念能為香港做啲事，就好似當初他在《BIG BOYS CLUB》訪問時，當時提到其中一個基金會愛護動物的項目，並準備在小學建立迷你動用園，又或者提供資源予大學研究有關的醫療，問到錢從哪來時，黎博士表示：「都係自己零用錢。」但Fred表示基金經費其實是來至黎博士的其他投資項目，例如係佢自己都有份投資嘅自動售賣機，當年他與友人投資2000萬，並收到300萬的利息回報:「佢做好多門面功夫，變相令人忽略了好多嘢無去查。」

有傳江美儀係苦主欴一。（影片截圖）

另一位苦主Tim在去年投資了150萬，有關的項目是將九展的二手車場變成築地市場，唯轉帳後項目一直沒有任何消息，黎博士又指因疫惰關係，多多少少會受到影響，直到年初追數大字報出現後，Tim才發現被騙。而同樣聽過黎博士計劃嘅，仲有TVB藝人陳浚霆:「佢話搵大埔一條好長嘅街做食肆，講得都覺得好好，因為覺得如果有新景象喺那一區都帶嚟唔同生意，講得好宏觀、好理念，但半年、一年都無咩聲氣，咁大家都知應該係未實踐到。」節目中，陳浚霆雖然未有提到自己是否苦主，但好明顯黎博士當初絕對有向佢發表自己嘅宏觀、並游說投資。

陳浚霆都聽過黎博士嘅食肆投資項目。（影片截圖）

節目中，裝修師傅林先生曾為黎師傅於界限街的動用醫療診所裝修，工作完成九成後，約75萬嘅尾數一直被拖數。後來林先生才發現診所租金、前期工程費都係另一位投資者出，黎博士一元也沒有付出過。「那位投資者拎咗200萬比佢買醫療儀器，但佢無訂過任何嘢。」苦主之一嘅Fred直指：「而佢好鍾意將人哋生意當成自己，然後去圈錢，好多嘢都話自己有份，但佢係一元都無比過。」

點擊睇騙徙手法有幾層出不窮