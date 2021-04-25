莊思明懶理楊明官非纏身負面新聞多　揚言非君不嫁力讚男友夠單純

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-25 11:03

楊明在去年8月初於半山馬己仙峽道疑因醉駕發生交通意外，其後被控不小心駕駛、門窗玻璃透光度不足、拒絕提供血液樣本以供化驗共三項罪名，案件目前仍在等候審訊當中。入行22年的楊明近年備受力捧，但其實他一直以來負面新聞多多，更多次捲入官非。作為他女朋友的莊思明 (Lisa) 於今次案件發生後，每次出庭都陪伴住男友左右，一直支持住楊明，從未嫌棄對方屢次闖禍，一路至今不離不棄。Lisa與楊明拍拖5年，共同經歷了人生事業高低潮，互相扶持，感情十分穩定，且早已到了談婚論嫁的地步。

兩人非常恩愛。(莊思明ig)

Lisa近日接受傳媒訪問時，就表白了對男友楊明的愛，已認定了男友，視對方為終身伴侶，甚至揚言非君不嫁。她更大爆被雙方媽媽催生B，不排除年內隨時結婚。Lisa坦言與楊明彼此之間的相處，尤其近兩年經歷社會事件以及面對外界輿論壓力，箇中感受只有他們兩個最清楚。期間她雖然有試過覺得很攰，但從未想過要放棄這段感情，又笑言楊明四周跟人說在等她求婚。她還大讚男友為人樂觀、單純、冇機心和孝順。而基於對男友的了解及信任，她更甘願改變自己來遷就對方。Lisa表示男友亦早已贏得未來外母的歡心，她媽咪很喜歡楊明，兩人幾乎每日通一次電話，相處得很好。

Lisa話自己嫁硬楊明。(莊思明ig)

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