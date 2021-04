律政強人｜譚嘉儀邁向「千萬歌手」行列　清新英文歌有三部曲？

撰文: 秦志鴻 最後更新日期: 2021-04-25 23:00

由廖啟智、方中信、李佳芯以及黃智雯等主演的TVB劇集《律政強人》早前在翡翠台深宵時段重播,而劇集亦已進入尾聲。相信有不少觀眾無論在當時首播,或者是近日重播時都會留意到,劇中有一首英文插曲非常悅耳,甚至誤會是「借用」了一首舊的英文歌,但其實該首在《律政強人》的插曲《Can You See》由香港歌手譚嘉儀獻聲。

譚嘉儀在《超級巨聲3》奪取季軍加入TVB主要參演劇集以及做主持,不過她亦有在YouTube發布其翻唱作品,當時已有不少人大讚她的唱腔獨特又清新。直至2016年,譚嘉儀開始積極發展個人音樂事業,第一首個人派台作品《印記》已獲不錯成績。其後又替不少劇集獻唱主插曲,《律政強人》的插曲《Can You See》就是其中之一。

基於《Can You See》的成功,事隔三年,譚嘉儀再與同一個班底合作,由鄺靜欣作曲、Wayne James填詞、朱俊傑編曲、何哲圖及朱俊傑監製,再度創作了《白色強人》的插曲《Can You Hear》, 更獲得空前成功,除了令更加多觀眾被譚嘉儀的聲音俘虜之外,《Can You Hear》在YouTube的點擊率更超過950萬。

