鍾欣潼原來係手錶高端玩家　由古董勞力士到百達翡麗都有收藏

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-29 12:49

有勞力士古董收藏家在小紅書上分享阿嬌嘅「玩具」。

最近有勞力士古董收藏家在小紅書上分享，早前為鍾欣潼（阿嬌）找到一隻勞力士1675 MK4，並為她配了「漂亮的圈片」，呢位收藏家仲透露阿嬌「嚷著教她可以自己把圈片替換」，非常有學習心態。呢位收藏家表示其實並不打算出售該手錶，但因為阿嬌所以才割愛，更笑言「美女總令人心軟」。睇返阿嬌嘅IG，其實佢早在2018年已發文表示:「最近愛上手錶同銀器 #學人玩研究古董錶」，而當時佢上載嘅照片，就係Rolex GMT1675 MK４。雖然Ref.1675現時起跳價大約是11至12萬，但如果有齊天文台認證紙、出世紙書仔等條件，售價隨時逾20萬，升值能力極高。

勞力士受盡追棒，當中最得人歡心的，數Daytona之後，就一定是GMT。阿嬌手上呢隻啡圈極為罕見，估計至少要15萬。（IG圖片)

之不過，阿嬌入手呢隻古董勞力士後，似乎並不常使用，見佢IG唔少照片，都係「兩手空空」。而日前當佢現身內地機場時，手上嘅錶係百達翡麗 Patek Philippe 的Nautilus Diamond Blue，官價26萬、炒價逾51萬。不過，無論係官方價還是炒價，對於阿嬌來說都絕無壓力。

日前阿嬌現身內地機場，手上唔見有佢最愛嘅Hermès，但低調地戴上Patek Philippe。(視覺中國)

炒價逾51萬。(網上圖片)

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