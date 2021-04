撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-04-28 20:15

林德信(Alex)公公本月中旬逝世,林德信今日(28/4)在IG貼出公公出殯、火化儀式的照片,其中一張相是林德信穿上黑色西裝,坐在靈車上捧着公公遺照的自拍,而他亦有在帖文中寫道:「It was my honour to bring you to your resting place! Blessings!(我很榮幸帶你到你的安息之地!祝福!)一路好走!」

Alex與公公感情甚深,他不時會在IG貼出與公公的合照,而他之前露公公離世消息時,亦有回顧與公公相處點滴:「公公,我好感恩你一路一直陪着我成長。細個時候當我瞓唔到覺,你會坐在我床側邊拍拍我隻腳,直到我入睡。每日送我返放學,煮好多東西給我吃。到你變老有病的時候,我就坐在你張床側邊幫你做按摩,每個禮拜日就會陪你食飯。」

