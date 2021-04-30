自然本色｜窺探物種利用顏色求生　麗色天堂鳥求偶過程大開眼界

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-30 20:00

試想像如果這個世紀沒有了色彩，會變成怎樣？又或者人類不只有三種視錐細胞，這個世界又會變成什麼模樣？其實有不少物種都擁有多於三種視錐細胞，更有昆蟲能夠看到紫外線。由英國國寶David Attenborough製作的最新紀錄片就走遍全球，以前所未有的攝影技術，帶大家窺探不同物種的獨特視覺，絕對是本年度必看的紀錄片。

紀錄片由英國國寶David Attenborough、BBC及Netflix聯合製作。（Netflix）

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在紀錄片《大衛·艾登堡：自然本色》（Life in Color with David Attenborough），David Attenborough親自環遊世界，從哥斯達黎加雨林到蘇格蘭高地，帶觀眾認識各種動物如何運用身上的色彩。為了紀錄片，劇組特別採用全新開發的革命性攝影技術，帶領觀眾體會人類肉眼看不到的色彩，一個只有動物才能看見的色彩世界。紀錄片亦趁着世界地球日播出，上架至今1星期已經登上全球排行榜的頭三位。

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其實色彩在於動物互動中，扮演着重要的角色。很多鳥類擁有四種視錐細胞，牠們看到的色彩比人類豐富得多，而蜂鳥更能夠分辨出鮮艷的花朵來採蜜。當中棲息於美國西南部沙漠麗羽蜂鳥（Costa's Hummingbird）除了是採蜜高手，還能靠身上獨特的艷麗羽毛來尋找伴侶。麗羽蜂鳥身上的羽毛呈幻彩綠色，但為了保護自己而藏起了嘴巴兩旁的亮麗顏色。不過雄性麗羽蜂鳥在求偶期，就會在陽光底下豎起脖子上閃亮耀眼的紫色羽毛來吸引異性。

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另外，棲息於哥斯達黎加雨林麗色天堂鳥（Magnificent bird-of-paradise）的求偶過程，就讓觀眾打開眼界。世界上有超過30種天堂鳥，而麗色天堂鳥身上的羽毛宛如色彩斑斕的寶石，背上帶黃色羽毛，肚位置的羽毛呈翠綠色，喙和鳥爪均是藍色。在正式求偶前，雄性麗色天堂鳥會將地上的葉子清除，因為棕色的泥土能襯托出牠獨有的色彩。然後發出求偶的聲音，在雌鳥面前撐開肚子綠色羽毛，散開頭上黃色的「王冠」，並不斷顫動羽翮。

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除了雀鳥之外，昆蟲的視覺世界亦非常特別，例如蜜蜂能夠看到紫外線，而蝴蝶翅膀會發出看似魔幻的紫外線訊號。不過想要了解昆蟲眼中的世界，就必須透過昆蟲的眼睛及視角來進行觀測。攝製團隊特別設計了嶄新的攝影系統，來進入昆蟲的視覺世界。