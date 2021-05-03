日日媽媽聲︱楊卓娜被封最佳繼母　面對衝突：只能夠代入媽媽角色

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-03 14:45

楊卓娜、丈夫楊志翹與3名女兒：楊舒婷、楊舒雅、楊舒然 。(lennayeung@Instagram)

43歲楊卓娜同從事燈箱生意嘅楊志翹一直恩愛，二人嘅囡囡豹豹都已經11歲，但原來二人一直未註冊結婚。被外界稱為最佳繼母嘅楊卓娜，對2名繼女視如己出，呢日佢擔任《日日媽媽聲》嘉賓，諗起心酸事都不禁哽咽。

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當年楊卓娜做手工藝老師時，因為2個學生認識到佢地爸爸，亦即係依家嘅另一半楊志翹：「一開始我同老公兩個女係好似朋友咁，因為我係佢地老師，我地好多家庭活動都一齊，感情係同小朋友比較熟稔好開心，佢地都好接受我呢個人，喺佢地屋企好自然咁出現。去到身份改變我自己好驚，因為課堂上嘅接觸，同生活上接觸可能好唔同，同埋我唔知佢屋企人特別媽媽嗰邊會唔會同佢地講啲咩，佢地身邊朋友唔知點睇，都會影響佢地情緒。」

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楊卓娜擔任《日日媽媽聲》嘉賓，分享同繼女相處點滴。（影片截圖）

面對繼女，楊卓娜堅持以朋友般方式相處，但生活上相處時總會有磨擦，提起呢啲點滴佢都不禁哽咽：「佢地青春期時遇到好多人聽到好多意見，又未識分辯唔識篩選，感情上可能萌芽，但人選可能父母眼中唔係太適合人選，就會同家庭好大衝突。我又唔可以話我唔鍾意你做乜乜乜，只能夠代入媽媽角色話如果你媽媽咁你會點。有時同2個年長嘅女兒發生衝突時，我個心都會好難過。我都無去諗自己做得好唔好，我覺得自己都有啲機心，覺得我用自己身份同佢講未必會接受，所以我代入話如果你媽媽在生時佢會想你點點點。」