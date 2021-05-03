霍汶希IG曬同女兒合照　獲網友一致讚好：母女一樣咁靚女

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-03 15:37

霍汶希早前於內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》現身。(manifokfok@IG)

英皇娛樂藝人管理部總監及唱片部總監霍汶希（Mani）不時都在內地工作，因此在港的時間非常之少，因此每次回港都非常珍惜在港的時間，尤其是和十歲女兒Honey相聚。

去年母親節Mani有發布女兒照片。（IG：manifokfok）

不過Mani甚少在社交網站中發布女兒的照片，而在昨天（2日）回港完成隔離後，終於能與女兒相聚，她在IG發布兩張與女兒照片，並寫道：「於返嚟見到我honey 當然要撐吓枱腳 真係好浪漫」其後hashtag再說：「#媽媽愛你」、「#大個女啦」、「#唔使媽媽揸機識自拍啦」。

雖然照片中只有Honey的半邊面，但現年十歲的她已長得婷婷玉立，留有烏黑長髮、眼睛大大，完美的遺傳媽媽的美女特質。網友們也有留言大讚：「好Sweet啊」、「Honey好可愛」、「母女一樣咁靚女」。

48歲的霍汶希不論是外貌或身材都保養得極好。(manifokfok@IG)

點擊睇更多Mani靚相！

+ 8 + 8 + 8

同場加映

容祖兒出道21周年 霍汶希Mani貼舊相曬好感情：你一如既往地單純