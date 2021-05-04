47歲陳煒傳與醫生男友低調結婚　拍拖2年愛得甜蜜：多謝大家關心

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-04 12:06

47歲的陳煒曾經歷與顏志行的一段失敗婚姻 ，而單身7年的陳煒終遇上同樣是經歷過婚姻失敗的圈外醫生男友。(IG：@alicechanwai)

47歲陳煒與台灣前夫顏志行結束7年婚姻後，至前年7月與同樣失婚嘅型男醫生陳國強拍拖，煒哥更曾做跟得女友，陪男方到外地參與

醫學研討會，呢日更傳來佢地低調簽紙結婚消息﹗

陳煒與男友拍拖近2年，已認定對方為終生伴侶。(IG圖片)

煒哥與醫生男友拍拖近2年，曾多次傳出婚訊，佢之前接受電台訪問時透露，初回港時面對離婚傷痛，靠工作麻醉自己。因陳國強與黃智賢合資醫學美容中心而認識，煒哥曾透露因為對方畫功了得而奪得芳心。

47歲的陳煒曾透露男友因畫功了得而奪得芳心。(IG：@alicechanwai)

今年初曾有傳聞影到佢地到跑馬地睇新樓盤，5月4日更有傳媒報導指，兩人已在家中低調簽紙完婚，只有雙方家長出席見証。陳煒回應《香港01》時表示：「多謝大家關心，不過暫時仲未得閒結婚住，剛剛先拍完《黯夜守護者》，依家又開《雙生陌生人》，所以專心工作，暫時未有好消息，多謝各位。」

點擊下圖看更多陳煒靚相︰

+ 16 + 16 + 16

為大家重溫一下近年陳煒最索的十個造型︰