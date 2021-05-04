莊凌芸死前5小時拍片留遺言：我只是有點累…　自殺原因疑與父有關

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參加台灣選秀節目《聲林之王》出道的女歌手莊凌芸，在3月5日墜樓輕生，母親為此悲痛不已，在事隔兩個月後，莊凌芸的母親公開她輕生前5小時自拍的影片，裡面有莊凌芸向父母親等親友，還有經紀人、工作夥伴們想說的話，吐露出心情的低落。

據《鏡週刊》報導，莊凌芸的母親公開兩段女兒生前自拍的影片，影片中莊凌芸像是剛哭過的樣子，勉強擠出笑容面對鏡頭，有時又忍不住難過拭淚，當中有提到因為跟父親發生衝突，被打了兩巴掌，讓她被嚇到，也感謝母親將她生下來，還有向經紀人、工作夥伴、朋友等道歉，自己可能造成大家的困擾，同時也感謝喜歡她的粉絲，謝謝大家給予的加油打氣。

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另外莊凌芸的母親還向《鏡週刊》，在女兒輕生的前幾天曾收到一則Facebook的訊息，控訴她父親是破壞別人家庭的小王，莊凌芸有將訊息傳給母親看，當時莊凌芸的母親安慰她，這是大人的事情，就由她父親自己去處理，不過莊凌芸還是悶悶不樂。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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