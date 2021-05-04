劉燁不止有靚仔兒子諾一　仲有個體格異常女兒參加斯巴達賽奪冠

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-04 19:30

內地男星劉燁，跟法籍太太安娜育有一子一女，分別是11歲的諾一及9歲的霓娜，囝囝諾一出名靚仔，仿如漫畫中的皇子，而劉燁早於2015年已帶同子女拍攝真人騷《爸爸去哪兒》，精靈可愛度爆燈，原來除了諾一遺傳了父母高質外貌，女兒現在也是一名小美人，劉燁為了給子女磨練身心，更帶他們參加出名惡啃的斯巴達挑戰賽，而小女兒更贏得該組別的第一名。

內地男星劉燁，跟法籍太太安娜，婚後育有一子一女。（劉燁微博）

星二代擁有富貴父母，得天獨厚，容易出現嬌生慣養，而劉燁的一對中法混血子女，遺傳了父母的超高顏值，外貌自少已是相當出眾，可愛度爆燈，劉燁雖然愛錫他們，卻不想寵壞子女，遂帶他們參加斯巴達挑戰賽，這是一個全球聞名的障礙賽，入門條件是要完成布置了20個障礙物的5km跑步賽，到達野獸級則要完成30個障礙物21km賽事，最高級別甚至是50km的障礙賽。劉燁女兒霓娜參加了19個障礙3.5km賽事，諾一則是24個障礙4.5km賽事，二人要爬過泥坑、攀越障礙等，極考驗體力及意志，最後霓娜贏得了該組別的第一名，長得漂亮，又擁有極強的體格，劉燁培訓子女方法確是值得大家參考。

下圖有劉燁子女參賽情況：

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同場加映陳凱琳靚相：