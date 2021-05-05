李我逝世｜一人聲演多角紅極一時　日收4個麻包袋粉絲來信

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-05 18:45

有「播音皇帝」之稱的李我 （原名李晚景）逝世，享年99歲，與李我交情甚深的劉天賜今日（5/5）亦有在社交網站發文公布死訊。

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李我生於1922年，40年代獲廣州風行電台台長賞識，加入廣州風行電台，首創「天空小說」，以邊開講邊創作之直播形式一人聲演多角，風靡省城。後來，他獲麗的呼聲以重金邀請加盟，正式踏入香港廣播界，再輾轉到商業電台開咪，屬商台初代播音員之一。

當年TVB節目《星星同學會》中，森美曾講過李我叔的威水史，表示十多年前仍然有粉絲寄信給李我叔：「講到收信，最勁就係李我叔，嗰時四、五十年袋，佢以前喺廣州收粉絲信，係以麻包袋去收，一日收4個大麻包袋嘅信！」

森美講得很誇張。（截圖）

直至李我叔退出商台工作後，1981至1986年間，李我參演無綫（TVB）處境劇《香港八一》至《香港八六》，飾演玄學家覺悟因。《香港八六》完結後，李我正式退出娛樂圈。據知，李我叔名下的物業已轉名予子女兒孫，他與太太蕭湘共住的2,700呎位於灣仔的舊樓單位亦已變賣，隨後二人住進300呎的油塘公屋，而原因是舊樓樓梯多不便上落，而公屋配套的設施較佳，加上李我叔行動不便需要輪椅代步，太太蕭湘亦頸椎受傷，最後二人入住護老院。