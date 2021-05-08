宋仲基爆媽媽當年想生女　幼稚園一年打爛三個魚缸自稱曳惡童

即時娛樂
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宋仲基雖已是韓流明星，但近日一套《黑道律師文森佐》讓他人氣再度上升，就連他也坦言感受到自己的高人氣。昨日（7日）宋仲基通過YouTube進行粉絲見面會，大爆原來母親當年想生女，以及自己小時候的曳爆惡行。

宋仲基自小就擁精緻五官及白皮膚，網上亦流傳不少他小時候的可愛照片。昨日宋仲基就首次公開，其實母親當年想生女卻誕下了他，於是媽媽就將宋仲基當成女兒一樣照顧，不但為他紮頭髮，更為他準備粉紅色的衣服等。宋仲基分享有次走在路上被老人家讚長得漂亮，但他卻立即回應「不是長得漂亮，我是男生，不應該是『漂亮』」否認自己是女生。

這張宋仲基穿粉紅色長裙的照片原來有段故。（網上圖片）

另外宋仲基亦罕有提及兒時是「惡童」一名，他講到以前相當曳，讀幼稚園時不但一年打爛三個魚缸，更因喜歡的女生朋友在隔壁班，所以經常出位等，分享了不少童年事。難得在網上與粉絲見面，宋仲基昨晚也大曬撒嬌功力，在鏡頭前擺出各種心心派福利。對比他平時於韓劇的認真形象，私下可愛的一面融化大批網友，大家都熱鬧討論表示又一次被宋仲基圈粉成功。

按圖睇更多宋仲基可愛童年照：

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大批網友截下宋仲基撒嬌的畫面再瘋傳！（FB/@ipdukhalrae）

粉絲大讚《黑道律師文森佐》是宋仲基人生的代表作。（starnews）

按圖睇更多宋仲基昨晚被瘋傳的高清撒嬌圖！！

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