鍾欣潼前夫賴弘國突然暴瘦變紙片人　親證患上抑鬱指婚姻毀了一生

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-08 19:30

鍾欣潼 (阿嬌) 去年5月驚爆與「醫界王陽明」賴弘國離婚，兩人的婚姻關係僅維持了14個月，令外界相當震驚。時隔一年，賴弘國近日於IG貼出與友人合照，一身全黑打扮的他雖然面露燦爛笑容，卻被發現暴瘦了起碼一個碼，臉頰也略顯凹陷，氣色看來不太好，與之前的大隻健碩的爆肌身型相差極遠，網民紛紛留言驚呼：「怎麼又瘦成這樣？」對於大家的關心，他就親自回覆說是「老問題」。他的暴瘦與前妻阿嬌最近暴肥脹爆也形成了強烈的對比。

此情不再。

據悉，賴弘國所指的原來是因為抑鬱問題，令他多日沒有胃口，身高176 cm的他已由73 kg瘦到只剩64 kg，足足暴瘦了9 kg，即20磅。他回應當地傳媒表示，他於2019年開始患上抑鬱，問題一直持續到現在，最近又開始吃不下嚥，沒有食慾，根本不想吃東西。據其友人透露，他因抑鬱症已看了兩年醫生接受治療。

阿嬌最近暴肥。（視頻截圖）

至於患上抑鬱的原因，賴弘國就表示沒有特別的原因，但也有可能是因為他目前獨自留在大陸工作，要待到6月底才可以返台，長時間未能跟朋友聚會見面，而令到心情容易沈鬱。當他被問他是否和離婚有關，他就直言一段婚姻令他的人生都要毀了，可是這也沒什麼好讓人知道，自言沒事，可以挺得過去，所以他現在還在努力拼搏。

由爆肌男縮水變紙片人！點圖放大看賴弘國暴瘦照及IG爆肌舊相👇👇👇

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再睇阿嬌脹爆相：